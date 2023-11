Prevención de neumonía: recomendaciones de una infectóloga para mantenerse saludable

El sábado, 21 de octubre, en Casa Blu estuvo como invitada la infectóloga de la Pontificia Universidad Javeriana Vanessa Correa, dio detalles de los riesgos de la neumonía y de la gripa.

La neumonía es una enfermedad respiratoria grave que puede afectar a personas de todas las edades, pero es particularmente riesgosa para los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años. Esto se debe a que estos grupos tienen sistemas inmunológicos más débiles, lo que los hace más vulnerables a complicaciones graves. Las neumonías leves a menudo se pueden manejar como pacientes ambulatorios, pero estos grupos de alto riesgo tienden a requerir hospitalización y tienen tasas más altas de mortalidad.

Gripa vs. neumonía: aprender a distinguirlos

Los síntomas iniciales de una gripa suelen incluir fiebre, congestión nasal, estornudos, dolor de cabeza y tos. Estos síntomas son autolimitados y, en general, duran alrededor de tres días. Sin embargo, si la tos persiste, la mucosidad se vuelve amarillenta o verdosa, o si experimentas dificultades para respirar, es importante buscar atención médica.

También, si después de varios días de enfermedad, no sientes mejoría, es hora de consultar a un médico.

El papel de las vacunas en la prevención

Correa desmitificó los mitos sobre las vacunas y destacó su importancia. Afirmó que “las vacunas no causan enfermedades, sino que están diseñadas para prevenir enfermedades graves”.

Las vacunas son una estrategia efectiva para prevenir enfermedades infecciosas, especialmente se debe vacunar aquellos que están en contacto cercano con grupos de riesgo, como los niños que asisten a la escuela y sus abuelos.

“Los adultos deberíamos vacunarnos contra las enfermedades respiratorias, las vacunas tienen la falsa creencia, si me vacuno ya no me da la enfermedad. Pero no, están diseñadas para que la enfermedad no sea un cuadro grave”, afirmó.

Remedios caseros y automedicación

Los remedios caseros, como el uso de miel con propóleo, jugo de naranja con miel caliente o la aplicación de un paño tibio en el pecho, no cuentan con evidencia clínica sólida que respalde su efectividad. Estos remedios suelen aliviar los síntomas, pero no previenen la progresión de la enfermedad. La clave para evitar complicaciones graves es la vacunación.

La automedicación, particularmente con nebulizadores, es peligrosa. La doctora advirtió que “las nebulizaciones pueden cerrar las vías respiratorias y deben ser administradas por profesionales de la salud”. Automedicarse puede retrasar la búsqueda de ayuda médica adecuada y empeorar la situación.

Escuche la entrevista completa aquí: