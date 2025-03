Procuradora delegada para sector salud afirma que el Minsalud está en un desacato

Hoy se celebró la mesa nacional por la crisis en salud, un espacio de encuentro en el que diversos actores del sector expusieron las serias deficiencias que enfrenta el sistema.

En la reunión se destacó la creciente preocupación por la falta de medidas preventivas, advirtiendo sobre el riesgo de un colapso total si no se toman decisiones inmediatas.

Una de las intervenciones más fuertes de la jornada fue la de Diana Margarita Ojeda, procuradora delegada para el sector salud. Ojeda se refirió a la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC), asegurando que, aunque el Ministerio de Salud ha afirmado que cumplirá con la orden judicial, en la práctica no está garantizando su cumplimiento.

"El Ministerio de Salud da a entender que cumplirá con la Corte, pero en realidad no es así", afirmó la procuradora. Señaló que, en las mesas de trabajo donde se deben tomar las decisiones clave, será el propio Ministerio quien controlará el proceso, sin tener en cuenta los estudios técnicos elaborados por los expertos en la materia.

Publicidad

También se refirió al presupuesto máximo pendiente de pago, que asciende a 219.000 millones de pesos del 2022, afirma que ha sido incumplido, según la procuradora. Señaló que solo se han pagado 200.000 millones y que el saldo restante se planea pagar en cuotas, en lugar de cumplir con la orden de la Corte Constitucional.

Esa no es la orden de la Corte Constitucional. Esto ya constituye un desacato, un incumplimiento y un desafío a la institucionalidad de la Corte afirmó Diana Margarita Ojeda

Por su parte, Denis Silva, representante de Pacientes Colombia, expresó su preocupación por la situación que viven los ciudadanos a diario. “Lo que está pasando hoy es grave. Solo que este Gobierno se dedicó a hablar de reforma y no habla del hoy. Hoy los pacientes están muriendo porque no hay quien los atienda, no hay citas médicas, no hay suministro de medicamentos y están cerrando servicios hospitalarios", señaló Silva. Agregó que si no nos duele el cierre de los servicios hospitalarios, es porque como sociedad estamos perdiendo la capacidad de sentir la gravedad de la crisis.