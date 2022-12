¿Qué hacer si se demoran en entregarle los resultados de la prueba de COVID-19?

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, habló en Mañanas BLU sobre el tiempo que las personas deben esperar para obtener los resultados de las pruebas de COVID-19, así como el trámite en caso de que se presente tardanza.

“El promedio que estamos viendo en las respuestas sería tres días”, dijo el funcionario.

Publicidad

Vea también: Asintomáticos COVID-19 no necesitan prueba RT-PCR para trabajar después de cuarentena

De acuerdo con Aristizábal, en caso de que se presenten demoras, los colombianos pueden acudir a una línea de atención de la SuperSalud.

“Ojalá nos llamaran a nosotros a la línea de la Superintendencia: 01-8000-513-700. Ahí tenemos una opción, la 6, que es exclusivamente para pacientes con COVID-19”, sostuvo.

“Nosotros podríamos tratar de agilizar esta prueba”, sostuvo.

Publicidad

El superintendente lanzó una alerta, debido a que en el país el 21 % de los laboratorios carecen de insumos para procesar pruebas.

Publicidad

“A mí lo que me preocupa es que en el reporte que me entregan de los laboratorios, en el 21 % indican que no cuentan con la disponibilidad de los insumos para el procesamiento del COVID-19”, sostuvo.

El superintendente de Salud sostuvo que, de cara al pico de la pandemia, el país debe estar al tope de la capacidad de operación en cuanto a pruebas.

“En el pico necesitamos una mayor capacidad para procesar las pruebas”, declaró.

Escuche a Fabio Aristizábal, superintendente de Salud, en entrevista con Mañanas BLU, hablando de lo que usted debe hacer si se demoran en entregarle los resultados de la prueba del COVID-19.

Publicidad