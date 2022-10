Quienes queden en libertad ya no son competencia del INPEC: director del instituto

El director del Inpec, general Norberto Mujica, habló sobre la polémica que surgió luego de que se conociera que, tras practicar una segunda prueba, se confirmó el contagio por coronavirus de un hombre que salió el pasado viernes 1 de mayo de la cárcel de ese municipio, y que días después realizó una fiesta.

El general Mujica explicó que cuando un juez otorga una libertad, está en la obligación de otorgar el beneficio y que lo que pase con la persona estando en libertad no es competencia de la institución.

Publicidad

Le puede interesar: Cuarentena en Colombia se extenderá por 15 días más

“Si ya tiene libertad ya no hay manera de que nosotros podamos controlarlo. Lo que sigue ya son medidas de las autoridades de salud y de que se cumpla los términos de la cuarentena, pero ya el Inpec no puede hacer más porque tiene la obligación de darle el beneficio que le otorgó al juez. Yo no puedo privar de la libertad de manera ilegal a una persona que obtuvo ese beneficio y someterlo a protocolos que ni siquiera están establecidos por el Ministerio de Salud diferentes a los que recibe cualquier persona no privada de la libertad”, explicó.

Sin embargo, por la crítica situación en la cárcel de Villavicencio sí ha tomado medidas o protocolos adicionales para evitar que los contagiados que salgan de la cárcel tengan contacto con otras personas.

En primer lugar, explicó que cuando un juez ordena una libertad, antes de la salida del interno, le piden que se deje practicar una nueva prueba.

Publicidad

“Pedimos que se deje practicar una nueva prueba, pero estamos hablando que ya hay una orden de un juez, debemos respetar los derechos, si no podríamos enfrentarnos a un habeas corpus. Depende, prácticamente, de la voluntad del interno”, puntualizó.

Publicidad

Luego se pasa a dos escenarios, si la prueba da negativo pues simplemente se hace un acta de compromiso y se le otorga libertad. Pero si da positivo, el Inpec toma otras medidas de protección.

“Cuando la prueba da positivo hay un protocolo distinto, pero hay que partir de la base de que hay que darle libertad por orden de un juez. Lo que hacemos nosotros es verificar que lo van a recibir en un domicilio, esa es una medida adicional que estamos haciendo, porque él ya tiene derecho a salir. Se lleva al domicilio y se le hace un acta de compromiso de que debe permanecer en cuarentena durante 14 días”, concluyó.

Las personas en libertad, según reitera el director, no son competencia del instituto y desbordaría sus capacidades tener que verificar que cumplan el aislamiento.