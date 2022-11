Realizan pruebas de COVID-19 a conductores de Metrolínea para evitar contagios

Para evitar la propagación del coronavirus dentro del Metrolínea y garantizar la bioseguridad de los usuarios, los operadores de ese sistema de transporte realizaron 260 pruebas PCR de COVID-19 a conductores y empleados de Metrocinco Plus.

Publicidad

Según lo que explicó el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, los resultados de las pruebas se conocerán en un promedio de cinco días. Además, en su cuenta de Twitter indicó que esta acción es un buen ejemplo de lo que se debe hacer para brindarle confianza a la comunidad.

Se realizaron pruebas de covid-19 a cerca de 200 operadores de flota de @Metrolinea que hacen parte del concesionario Metrocinco Plus.



Esto da garantías a todos los usuarios. En 5 días recibimos resultados. Recuerden ir con😷, usar antibacterial y procurar mantener la distancia. pic.twitter.com/cmMNDls3BT — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) May 30, 2020

“Estamos realizando unas pruebas de COVID-19 a todos nuestros operadores para poder determinar la situación de salud de ellos, y que no hayan casos positivos para que no se presente un foco de contagio en el sistema, ya que ellos están todos los días expuestos en la operación y en contacto con los usuarios”, explicó Freddy Cubides, gerente de Metrocinco Plus.

Lea también: Metrolínea no está cumpliendo con las medidas de bioseguridad: Personería

Publicidad

Las valoraciones fueron realizadas con protocolos de bioseguridad a través de un convenio entre la empresa Metrocino Plus y los profesionales médicos de la EPS Famisanar.

Lea también: Por obligación, usuarios de Metrolínea deben usar tapabocas para prevenir el COVID-19

Publicidad

“Lo que viene haciendo Famisanar es muy importante y es una ayuda para las empresas. La idea es evitar que los conductores puedan contagiar a sus familias y compañeros de trabajo. Nosotros (las empresas de transporte) estamos dentro de las exenciones para trabajar, y por eso les pedimos a las demás empresas que hagan parte de esta labor en los próximos días”, aseguró Cubides.

Las pruebas se aplicarán a las empresas que entrarán en operación a partir del próximo primero de junio y que hacen parte de las 43 excepciones dispuestas por el Gobierno Nacional.