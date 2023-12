Reforma a la salud: más preguntas que respuestas tras aprobación; habla representante Mondragón

La reforma a la salud del Gobierno ya pasó su segundo debate en la Cámara de Representantes y, ahora, pasará al Senado para su tercero, lo que la pone en la puerta para ser aprobada a pesar de los varios reparos que le han hecho algunos parlamentarios. Justamente, sobre estos cuestionamientos, respondió el representante Alfredo Mondragón, quien en entrevista con Mañanas Blu defendió el proyecto, pero dejó dudas sin resolver.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el representante habló sobre el actual modelo de salud en Colombia, intentó explicar cómo sería el rol que asumirían las EPS como prestadoras de salud, las fallas en el sistema que quieren cambiar por completo, los centros de atención primaria (CAPS), los recursos que se necesitarían y la forma en cómo los usuarios acudirían a estos varios servicios, que es de las dudas más grandes que hasta ahora deja la reforma, pues no está claro cómo se haría posible.

EPS como intermediarias y los CAPS

Mondragón, quien además es el coordinador ponente de la reforma, aseguró que las “EPS no se van a cambiar en centros de atención primarias porque la EPS no atienden a la población, son un intermediario financiero y administrativo” entre el afiliado y el lugar de atención; sin embargo, en Mañanas Blu se le recordó al representante que hay algunas de estas que sí cuentan con la infraestructura y con una red de servicios. A esto, se limitó a responder que no se debería “llevar preguntas parcializadas”.

Con la reforma, insistió, “a través de las gestoras, en conjunto con autoridades territoriales y los centros de atención primarios”, una persona va a tener “una opción” de qué prestador lo atenderá y a dónde ir.

Publicidad

“En esta reforma estamos avanzando mucho más en la libre elección, que es cuando la población decide dónde quiere ser atendido. Hoy, cuando llaman a buscar una cita (medica) y le dicen ‘no hay convenio’, significa que donde está buscando que lo atiendan la EPS no lo autoriza; muchas veces sucede que a la persona la obliga EPS a ser atendida en una institución por fuera de su ciudad o departamento”, puntualizó.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: