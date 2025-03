Reforma de salud costará $100 billones anuales: polémica en Congreso por cuentas y aval fiscal

La reforma a la salud que hace trámite en el Congreso sigue recibiendo críticas, especialmente en torno a su viabilidad financiera. Según la coordinadora ponente del proyecto, la representante María Eugenia Lopera, el sistema de salud costará aproximadamente $100 billones anuales, con un incremento del 3 % cada año. Sin embargo, voces de la oposición, como la representante Catherine Juvinao, han cuestionado la falta de claridad en el aval fiscal y la sostenibilidad del modelo propuesto.

“El ambiente ha estado bien, pero hasta que no se vote título y pregunta no estará aprobada”, afirmó Lopera en entrevista con Mañanas Blu, en donde destacó que el proceso ha sido discutido ampliamente en distintas instancias. No obstante, la congresista Juvinao calificó la intervención de Lopera como “lamentable” y aseguró que los cálculos financieros del Gobierno no son precisos.

El aval fiscal de la reforma a la salud: una incógnita clave

Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la fuente de financiación. Lopera aseguró que el Ministerio de Hacienda ha dado su aval y que el costo del sistema está proyectado a 10 años.

“Hoy estamos gastando en salud alrededor de $100 billones al año. En los primeros años sí se puede ver un incremento, pero la atención primaria en salud busca reducir costos a futuro”, explicó.

Sin embargo, Juvinao desmintió esta afirmación y aseguró que los $100 billones mencionados no corresponden al gasto actual del sistema, sino a una proyección adicional de costos que la reforma no deja claro cómo se cubrirá.

Lo que se habla de los 100 billones en un horizonte de 10 años son adicionales. Por amor a Dios. Hoy el sistema cuesta entre 80 y $90 billones. Esto es una reforma de mentiras porque no tiene plata dijo Juvinao en Mañanas Blu

Según la congresista de oposición, el Ministerio de Hacienda solo ha presentado un escenario de factibilidad y no un aval fiscal concreto. Además, advirtió que se han eliminado partidas clave en el financiamiento del modelo, como $81 billones para la construcción de Centros de Atención Primaria (CAPs) y $87 billones para la formalización del talento humano en salud.

Cámara de Representantes durante la discusión de la reforma a la salud Foto: Cámara de Representantes

Conversión de las EPS y el papel de la ADRES

Otro de los puntos álgidos de la reforma es la conversión de las EPS en “gestoras de salud” y el papel de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) como el gran pagador del sistema. Para la representante Juvinao, esta reestructuración genera más problemas que soluciones, ya que le otorgaría a la ADRES un poder financiero sin los controles adecuados.

“Hoy la ADRES maneja cerca de 370.000 transacciones al año. Con la reforma, tendría que gestionar 800 millones de transacciones al año, sin contar con la capacidad operativa para ello”, advirtió Juvinao. Además, criticó la forma en que se pretende manejar la auditoría de los pagos, pues las nuevas gestoras, que en muchos casos son dueñas de clínicas y hospitales, serían las encargadas de aprobar sus propias cuentas.

Por su parte, Lopera defendió el modelo y aseguró que la reforma busca mayor transparencia en la administración de los recursos, además de garantizar una mejor atención primaria que permita reducir la incidencia de enfermedades graves y hospitalizaciones costosas.

Preocupaciones sobre corrupción y manejo político del sistema

Más allá de los costos y el aval fiscal, la reforma también ha despertado temores sobre un posible aumento en la corrupción dentro del sector salud. Juvinao denunció que el proyecto le devolvería a los alcaldes y gobernadores la potestad de definir qué prestadores pueden operar en sus regiones, lo que podría abrir la puerta a nuevos casos de corrupción como los ocurridos con las IPS fantasma en el manejo del SOAT.

Asimismo, alertó sobre la creación de nuevas estructuras burocráticas que costarían alrededor de $13 billones a 2034. “Les están creando una burocracia innecesaria a los alcaldes y gobernadores con las Unidades Zonales de Planeación, que solo servirán para aumentar la corrupción en el sistema”, afirmó.