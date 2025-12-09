Niños que tengan celular a esta edad enfrentarán mayor riesgo de depresión y obesidad, según estudio

La presencia de los celulares en la vida de los niños dejó de ser un asunto marginal y hoy ya es una realidad que marca decisiones cotidianas en las familias.

La duda sobre cuándo entregar el primer teléfono sigue abierta, pero un nuevo análisis científico vuelve a poner el tema en el centro de la conversación pública.



¿Cuál es la edad promedio en que un niño recibe su primer celular?

El estudio, publicado en Pediatrics, examinó información de más de 10.000 menores de Estados Unidos. Los datos provienen del Estudio sobre el Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente, considerado por CBS News como el mayor seguimiento de largo plazo sobre desarrollo infantil en ese país.

Cada vez más, los niños empiezan a tener celular más jóvenes Foto: Unsplash

El trabajo fue desarrollado por el Children’s Hospital of Philadelphia junto con las universidades de California en Berkeley y Columbia.

El informe señala que el 63,6 % de los participantes ya tenía un smartphone y que, en promedio, lo habían recibido alrededor de los 11 años.



A partir de ese registro, los investigadores identificaron una tendencia clara entre quienes tuvieron teléfono propio hacia los 12 años: presentaron más señales de problemas emocionales, alteraciones del sueño y mayor riesgo de sobrepeso.



¿Cuáles son los riesgos de recibir un celular a los 12 años?

Los autores reportaron tres asociaciones principales. Según el estudio, estos niños tenían cerca de 31 % más probabilidades de depresión, 40 % más posibilidades de obesidad y 62 % más riesgo de dormir insuficientemente frente a quienes no tenían dispositivo.

El estudio no evaluó qué hacían los menores con sus teléfonos. El psiquiatra infantil Ran Barzilay, autor principal del análisis, explicó a CBS News que buscaban determinar si la sola posesión del dispositivo a esa edad tenía relación con el bienestar:

“¿El mero hecho de tener un smartphone propio a esta edad tiene algo que ver con los resultados de salud?”, afirmó.

Al comparar a quienes recibieron su primer celular entre los 12 y 13 años con los que aún no tenían, los investigadores hallaron más reportes de malestar emocional y descanso poco reparador.

La exposición a cualquier pantalla podría ser perjudicial Foto: Unsplash

En The New York Times, Barzilay afirmó que la adolescencia temprana es una etapa particularmente sensible: “Un niño de 12 años es muy, muy diferente a uno de 16”.

Aunque el análisis no establece una relación de causa y efecto, se suma a informes previos que advierten efectos adversos del uso temprano de smartphones.

DW ha reportado hallazgos sobre problemas de atención, menor autonomía en el juego y reducción de tiempo para actividades claves del desarrollo.

Otras investigaciones citadas en el debate describen a los teléfonos como elementos que absorben recursos cognitivos y muestran que limitar el acceso a internet puede disminuir la ansiedad.

¿Qué recomiendan expertos sobre el primer celular de un niño?

Según Barzilay, los teléfonos también pueden cumplir funciones útiles en lo educativo y en la comunicación familiar, pero recomendó considerar su impacto en la salud.

“Cuando le das un teléfono a tu hijo, debes considerarlo como algo importante para su salud”, declaró a The New York Times.

Las recomendaciones incluyen limitar el uso nocturno, revisar configuraciones de privacidad y establecer reglas claras en casa.

CBS News, citando datos del Pew Research Center, señala que en 2024 el 95 % de los adolescentes entre 13 y 17 años tenía smartphone, y que su uso inicia incluso antes de los 10 años.

El estudio no fija una edad recomendada, pero muestra que recibir el teléfono demasiado pronto se asocia con peores indicadores de salud en la adolescencia temprana.