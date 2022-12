Se prenden las alarmas por brote de sarampión en Cartagena

En Cartagena se han registrado 38 casos de sarampión en los últimos dos meses, situación que preocupa a las autoridades, pues la mayoría de menores de 11 meses no se encuentran vacunados lo que incrementa considerablemente la enfermedad.



Este aumento se da como consecuencia de la epidemia de esta enfermedad que se presentó en Venezuela y, como es sabido, el sistema de salud del país vecino está en crisis. Por esta razón, las madres venezolanas no vacunaron a sus hijos menores de 2 meses antes de migrar hacia Colombia, lo que está afectando a los niños colombianos.



“4.200 casos de sarampión se presentaron en marzo en Venezuela, en Brasil 1.400, que no se controlaron. Esto afecta directamente a los niños menores de 4 meses de nuestro país”, expresó Franklin Prieto, director de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, INS.



El Ministerio de Salud continúa fortaleciendo las medidas necesarias para la prevención en el país, incluso, en Cartagena, ya está disponible inicialmente la vacuna del sarampión y la rubeola para niños de 6 a 11 meses, lo que se implementará en otras regiones.



Además, Prieto aseguró que “el 90% de los niños en el país están vacunados” y que el país está capacitado para atender este tipo de emergencia”.



El funcionario manifestó que para disminuir los riesgos de la enfermedad se debe tener en cuenta: revisar el carnet de vacunación y acercarse a un centro de salud para solicitar el servicio y obtener información. Añadió que los extranjeros también tienen derecho a recibir esta atención.



El Instituto Nacional de Salud está desarrollando un plan de choque para atender todas las necesidades de las personas frente a este brote de sarampión y poderlo combatir.



