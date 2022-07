“Si la situación empeora podríamos volver al tapabocas obligatorio”: MinSalud

El último reporte de casos de COVID-19 reveló un aumento en las cifras de contagio, lo cual generó una alerta dentro del Ministerio de Salud ante un posible quinto pico de la pandemia, obligando nuevamente al uso obligatorio de tapabocas.

"Hay un aumento de contagios y de personas fallecidas en las últimas tres semanas. Sin embargo, la ocupación de UCI sigue estable y no es igual al pico anterior que fue el más complejo de todos. (...) La vacunación sigue avanzando y hace la recomendación de volver al uso del tapabocas", explicó el viceministro de Salud, Germán Escobar, en Mañanas Blu.

Publicidad

La recomendación es volver a usar el tapabocas en espacios cerrados y en especial en lugares donde haya presencia de personas con enfermedades de riesgo: diabetes, hipertensión, obesidad, entre otros.

"El uso del tapabocas no es obligatorio como hace unos meses. Si bien hay un aumento de casos, las cifras no igualan a los picos anteriores, los cuales veíamos las UCI con ocupación total de COVID. Por el momento no tenemos necesidad de retrocede", añadió el funcionario.

Hasta la fecha, el 83% de la población cuenta con una dosis, mientras que, el 79% tiene el esquema completo. La invitación por parte del Ministerio de Salud es continuar con el programa de vacunación y así evitar el aumento de casos.

"Fueron seis semanas con un ritmo de contagios muy bajo, lo cual generó que muchas personas se relajaran a la hora de continuar su vacunación, por eso, invitamos a continuar y completar el esquema", puntualizó Escobar.