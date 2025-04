Si perdió el carnet de la vacuna contra la fiebre amarilla, en este caso debe volver a vacunarse

La reciente amenaza de fiebre amarilla en Colombia ha llevado a una emergencia sanitaria por parte del presidente Gustavo Petro.

En diálogo con Mañanas Blu, el secretario de Salud, Gerson Vermont, habló de las implicaciones de esta medida , incluyendo las facultades que el presidente podría adquirir a través de una declaración formal.

Vermont expuso que, a diferencia de la pandemia de COVID-19, donde contagios masivos obligaron a tomar medidas drásticas como confinamientos, la fiebre amarilla se manifiesta a través de vectores específicos, en este caso, el mosquito Aedes aegypti.

Tal diferencia esencial resulta en que no sería necesario implementar acciones drásticas como aquellas vistas durante la crisis del coronavirus.

Publicidad

El secretario enfatizó que el estado de emergencia económica y sanitaria otorgaría al presidente una gama de facultades vastas, permitiendo no solo abordar cuestiones económicas, sino también regular aspectos de la vida diaria de los ciudadanos. Sin embargo, señala que es crucial evitar el alarmismo y manejar la situación con prudencia.

Vacunación contra la fiebre amarilla. Foto: Unsplash

Vacunación como solución central

Uno de los focos principales del debate ha sido la importancia de la vacunación. Según el secretario, la vacuna contra la fiebre amarilla es efectivamente de una sola dosis, la cual brinda protección de por vida, destacando la necesidad de que la población mantenga un carnet físico que certifique su inmunización. En caso de no tener el carnet, la aplicación de una nueva vacuna tampoco tendría efectos secundarios.

Para maximizar la adherencia a la vacunación, el Ministerio de Salud plantea la posibilidad de exigir el carnet de vacunación , aunque se debate sobre la necesidad de implementar un sistema digital interoperable para evitar la repetición de vacunaciones en la población.

Vermont enfatizó la necesidad de educación en salud, destacando que se deben tomar medidas fuertes para educar a la población sobre las enfermedades endémicas presentes en muchas regiones de Colombia, destacando el papel preponderante de la población en la contención de estas enfermedades.

Publicidad

Explicó que "La vacuna es una sola dosis y tiene efectos de por vida. Si hay un país exige el carnet y usted no lo tiene, tendría que volverse a vacunar para poder obtener el carnet y no hay problema para la salud humana aplicársela dos o tres veces, pero no es necesario con una sola aplicación es suficiente para la protección de por vida".

La emergencia sanitaria también abre el debate sobre la necesidad de una articulación efectiva entre el gobierno nacional y las entidades territoriales.

Es esencial enfatizar que, más allá de la política, está en juego la salud pública . En este contexto, la responsabilidad de prevenir la diseminación de enfermedades y la correcta ejecución del plan de vacunación recae en la colaboración interinstitucional.

Escuche aquí la entrevista: