“Si su médico no da la cédula, dude”: activista alerta falta de control en cirugías estéticas

Ante la ausencia de regulación clara en la cirugía estética en Colombia y el incremento del turismo médico, volvió a tomar relevancia el caso de Lorena Beltrán, periodista y activista por procedimientos seguros, quien tuvo que abandonar el país tras publicar un listado de médicos que se presentaban como cirujanos plásticos sin tener esa especialización.

Beltrán explicó que su investigación comenzó hace 10 años, después de ser víctima de una reducción de senos que tuvo complicaciones graves. Al revisar los títulos de su médico, encontró inconsistencias que la llevaron a detectar un grupo de profesionales que convalidaba cursos cortos en el exterior, de apenas días o semanas, como si fueran especializaciones completas en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

BLU Radio. Cirugía estética / Foto de referencia: AFP AFP

Ese hallazgo dio origen a un listado de 42 médicos, alrededor del cual se iniciaron procesos judiciales: algunos han sido condenados en primera y segunda instancia; otros fueron absueltos en las últimas horas por duda razonable.



¿Cómo identificar si los cirujanos estéticos son reales?

La periodista aclaró que en Colombia solo es válido el título de cirujano plástico, estético y reconstructivo. Indicó que figuras como “cirujano estético” o “cirujano cosmético” no existen como especialidad reconocida, y que algunos de los investigados llegaron a presentarse de esa manera.

También precisó que la cirugía estética es solo una parte de la formación completa de un cirujano plástico, por lo que quienes se anuncian únicamente como “estéticos” no cumplen con los requisitos académicos.



Instrumentos para cirugía Foto: ImagenFX

Para los pacientes, Beltrán recomendó una verificación obligatoria en el ReTHUS, el Registro Nacional de Talento Humano en Salud. Allí debe aparecer si el profesional cuenta con una especialización quirúrgica válida. Añadió que si un médico se niega a entregar su número de cédula para la consulta, se debe desconfiar inmediatamente.

Sugirió además preguntar a médicos de confianza, revisar experiencias de otros pacientes y no basarse en promociones de redes sociales, pues varios afectados llegan a ella después de elegir profesionales por anuncios en Instagram o TikTok.

Publicidad

Sobre la actuación del Estado, la periodista señaló que no ha habido avances en una década. Cinco veces se ha hundido en el Congreso el proyecto de ley que busca regular la cirugía estética, a pesar de que Colombia es el cuarto país donde más procedimientos se realizan en el mundo.

Según Beltrán, hoy los pacientes “casi que dependen de la buena suerte” para caer en manos idóneas, debido a la falta de controles claros.

Desde el exilio, Beltrán aseguró que salió de Colombia tras sufrir acoso, amenazas y persecuciones físicas, pero insistió en que otros liderazgos deben continuar la labor: “La industria es poderosa, toca intereses económicos muy grandes. Ojalá alguien más tome este liderazgo para que no se sigan perdiendo vidas por falta de regulación”.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: