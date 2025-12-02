En vivo
Salud  / "Si su médico no da la cédula, dude": activista alerta falta de control en cirugías estéticas

“Si su médico no da la cédula, dude”: activista alerta falta de control en cirugías estéticas

Laura Beltrán, periodista y activista por las cirugías plásticas seguras, tuvo que exiliarse luego de denunciar a decenas de médicos que se presentaban como cirujanos plásticos sin tener la formación requerida, y alertó sobre lo que se debe saber para verificarlos.

