Supersalud remueve al interventor de Famisanar y designa a Mauricio Molina Álvarez

La Superintendencia Nacional de Salud removió a Germán Darío Gallo Rojas como agente interventor de Famisanar EPS y designó en su reemplazo a Mauricio Molina Álvarez, quien asumirá la administración de la entidad una vez tome posesión del cargo.

Según la resolución, el Comité de Medidas Especiales evaluó el pasado 30 de junio la gestión adelantada por el interventor y concluyó que Famisanar continúa presentando un deterioro progresivo de su situación financiera.

Entre los aspectos señalados se encuentran la acumulación de pérdidas, el incremento de anticipos sin mecanismos efectivos de seguimiento y control, el incumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia, así como el aumento de las tutelas relacionadas con la prestación de servicios de salud financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Famisanar. Foto: Famisanar

El documento también señala la existencia de dificultades de carácter administrativo que, según la Superintendencia, ponen en riesgo el funcionamiento de la EPS y la garantía del aseguramiento en salud para sus afiliados.



Con base en ese análisis, el Comité de Medidas Especiales recomendó remover a Gallo Rojas y acudir al mecanismo excepcional previsto en la Resolución 2599 de 2016 para designar un nuevo interventor, al considerar que la situación de la entidad configura las causales relacionadas con riesgos en la prestación de los servicios de salud y el impacto económico y social de la intervención.

Tras revisar la hoja de vida de Mauricio Molina Álvarez, la Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud concluyó que cumple con los requisitos establecidos para dirigir una EPS de la categoría de Famisanar. Posteriormente, el superintendente acogió esa recomendación y oficializó su nombramiento.

La resolución establece que el nuevo interventor deberá presentar, dentro del primer mes de su posesión, un plan de trabajo con diagnóstico administrativo, financiero, jurídico y técnico de la EPS, además de un cronograma de actividades, indicadores de gestión y un presupuesto para ejecutar las acciones ordenadas durante la intervención.

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Por su parte, Germán Darío Gallo deberá realizar el proceso de empalme con su sucesor, entregar los bienes, la documentación y los estados de la entidad, además de rendir un informe detallado sobre su gestión dentro de los diez días siguientes a la notificación de la decisión.