Supersalud inspeccionará dispensarios de Compensar en Bogotá por demoras en entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que durante julio inspeccionará todos los dispensarios de medicamentos de Compensar EPS en Bogotá, luego de recibir denuncias de usuarios sobre largas filas, demoras de hasta siete horas para recibir sus medicamentos y presuntos malos tratos durante la atención.

La medida evidencia que las dificultades en el acceso a tratamientos persisten pese a las acciones de vigilancia que adelanta la entidad.

Tras las denuncias recibidas, la #Supersalud inspeccionará durante julio todos los dispensarios de medicamentos de la EPS Compensar en Bogotá, como parte del #Plan100.



Así lo señaló el delegado para la Protección al Usuario, @juanduquega , quien reiteró que estas acciones buscan… pic.twitter.com/lekHatgrUi — Supersalud (@Supersalud) July 7, 2026

El anuncio fue hecho por el superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, quien indicó que las inspecciones buscan verificar las condiciones de atención y evitar que continúen las demoras que, según los reportes, afectan principalmente a adultos mayores y pacientes con atención prioritaria.

La Superintendencia aseguró que realizará seguimiento permanente a los dispensarios para revisar el cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos.



La intervención hace parte del denominado Plan 100, estrategia con la que la Supersalud informa haber realizado más de 1.000 visitas de inspección a gestores farmacéuticos y dispensarios en los 32 departamentos del país para identificar barreras en el acceso a medicamentos.

Sin embargo, las denuncias conocidas en Bogotá muestran que continúan presentándose dificultades para los usuarios en la prestación de este servicio.

Las cifras entregadas por la propia entidad reflejan la dimensión de las quejas. Entre el 1 y el 5 de julio de 2026, Compensar registró 1.101 reclamos relacionados con problemas en la entrega oportuna de medicamentos. De estos, 130 permanecían abiertos al momento del reporte, mientras que el porcentaje de cierre alcanzaba el 88,19 %.