Sura no será la última EPS en caer, vienen más, advierte Acemi

En un tiempo ya no se hablará de traslados de una EPS a otra, sino de la “consolidación de un sistema público de salud, el regreso del Instituto de Seguros Sociales”, aseguró la presidenta de Acemi, Ana María Vesga. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, advirtió que el retiro voluntario de Sura no será el único ni el último en el sistema de salud; sin embargo, aclaró que es una decisión de cada entidad, más no del gremio.

“Frente a la situación actual, frente a la imposibilidad de las EPS de ser relevadas del riesgo financiero a través de la reforma (a la salud), el retiro voluntario aparece como la única opción posible para las EPS. Ayer lo hizo Sura después de un año de haber avisado al Gobierno que está situación podía presentarse y advertimos que puedes presentarse más (…) Es esta la única opción frente al hecho de que las medidas financieras no se han tomado”, manifestó.

Vesga enfatizó que, probablemente, en las próximas horas más EPS solicitarán el retiro voluntario. Aunque no dio los nombres de cuáles serían, dijo que “dependerá de los tiempos” de cada una. Asimismo, recalcó que esta “única opción” ya se expusieron al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, desde la semana pasada; entendiendo que las perdidas siguen aumentando y, para esta primera mitad de año, ya rondan los siete billones de pesos.

A esto se suma la “limitada” capacidad de recepción de pacientes por parte de otras EPS y, de las que quedan en pie, se espera que solo algunas puedan asumir "parcialmente" el número de colombianos que quedarían sin servicio de salud en caso de que todas las EPS que están en proceso de retiro dejen de operar. Incluso, recordó, algunas ya intervenidas por ley no podrían hacerse cargo de esta situación.



“No puede sostenerse un mundo para las aseguradoras cuando la realidad es que hoy estamos gastando 112 pesos de cada 100 que nos entregan, eso es una realidad para todas, sin excepción. Entonces, el tema se hace muy crítico. Repito, lo dijimos al ministro en una comunicación la semana pasada, de la cual le enviamos copia a la Presidencia y la Corte Constitucional, el retiro voluntario es la única alternativa porque la realidad es que cuando nos acercamos al Gobierno, inclusive, para evaluar cómo transformarnos en gestoras, para continuar en el modelo, para seguir protegiendo a la población, lo hicimos advirtiendo que si no se resuelve particularmente el tema de la UPC para el 2024 y se hace un correcto cálculo, es imposible continuar y nada de eso ha sucedido”, insistió.

Publicidad

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: