Tapabocas ya no es obligatorio al aire libre en 451 poblaciones, pero debe llevarse en el bolsillo

A partir de este martes 1 de febrero, el uso de tapabocas dejará de ser obligatorio en zonas al aire libre para 451 municipios del país. No obstante, debido a que la medida no regirá en espacios cerrados, por lo que tendrá que llevarse en el bolso o el bolsillo para ingresar a espacios donde no haya ventilación directa de aire, indicó el Ministerio de Salud .

"No habrá necesidad de usar tapabocas en la calle, estadios y en general todos los espacios abiertos donde haya ventilación directa de aire, Sí hay necesidad en los espacios cerrados, lo que quiere decir que debemos andar con el tapabocas en el bolso o bolsillo para que cuando entremos a un lugar cerrado donde no hay ventilación directa, se pueda usar efectivamente", de acuerdo con el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.

En cuanto a espacios educativos, el Ministerio de Salud recomendó el uso de tapabocas en los salones de clase, pero se podrá quitar "en la hora del recreo, en espacio abierto y de manera controlada".

Para espacios con zonas al aire libre y lugares cerrados como centros comerciales , el Ministerio de salud pidió usar el implemento de protección en lugares abiertas y emplearlo en los cerrados como salas de cine o iglesias.

Conozca los municipios donde se levantó la obligatoriedad del tapabocas por contar con un avance del 70% en el plan de vacunación con dos dosis o dosis única (Janssen).

Contagios a la baja

Colombia añadió este lunes 74 muertes y 1.882 contagios nuevos de covid-19, que elevan a 138.767 las víctimas mortales y a 6.064.583 las infecciones desde que se registró la primera el 6 de marzo de 2020.

Con las cifras de este lunes, el número de casos activos disminuyó a 13.537, mientras que el de pacientes que aparecen como recuperados se elevó a 5.890.563.

Con 559 contagios, Bogotá lidera la estadística de casos nuevos, seguida de los departamentos de Cundinamarca (209), Antioquia (144) y Santander (124).