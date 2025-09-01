Tenga cuidado: esto es lo que debe tener en cuenta si se quiere realizar una cirugía plástica

Colombia es uno de los países mejor posicionados a nivel internacional en la realización de procedimientos reconstructivos y estéticos. Sin embargo, la cirugía estética está sujeta, también, a múltiples peligros debido al desconocimiento por parte de las personas con respecto a los procedimientos y a profesionales de calidad, en un mundo donde muchos 'falsos expertos' siguen realizando procedimientos estéticos sin las condiciones que otorguen procesos seguros y confiables a los pacientes.

Es por eso que el doctor Luis Devoz, quien también es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, enfatizó sobre las cosas que sí o sí se deben tener en conocimiento a la hora de practicarse un procedimiento estético y reconstructivo.



Cirugía estética y reconstructiva son diferentes

Devoz advierte que los procedimientos estéticos son distintos a los reconstructivos, pues, mejoran el aspecto físico de los pacientes e, incluso, fortalecen la autoestima, estos se diferencian en que el procedimiento estético busca mejorar la apariencia de los pacientes, mientras que el reconstructivo busca corregir la zona a operar tras un suceso previo como un accidente, una enfermedad, una malformación, etcétera.

"En la cirugía plástica, existen varios procedimientos para la cara, el cuerpo o reconstructivos, como rinoplastia, mamoplastia de aumento o reducción, mentoplastia, otoplastia, gluteoplastia, cirugía maxilofacial, entre otros" asegura el cirujano.

BLU Radio. Cirugía estética / Foto de referencia: AFP AFP

Lo que debe saber del lugar donde se va a hacer la cirugía plástica

El especialista aseveró que se debe, como primera medida, comprobar que el profesional esté certificado como cirujano plástico, estético y reconstructivo, y que cuente, además, con experiencia certificada en procedimientos del tipo que el paciente se vaya a realizar.

"Además, debe ser miembro de asociaciones o sociedades médicas nacionales e internacionales, que garanticen su idoneidad. Para extranjeros, también es importante que domine el idioma del paciente para que exista una comunicación fluida y asertiva", especificó.

Ahora bien, el procedimiento estético y/o reconstructivo debe contar con una póliza de complicaciones que deberá cubrir cualquier percance que se presente tanto durante el procedimiento como después. "No todos los procedimientos estéticos se pueden realizar en todas las personas por los factores de riesgo como enfermedades de alta complejidad", agregó Devoz.

Los cuidados que hay que tener con las cirugías estéticas Foto: generada con Image Fx

Publicidad

También es imprescindible estar informado sobre las instalaciones donde le realizarán el procedimiento, verificando que la clínica cuente con una acreditación para realizar procedimientos quirúrgicos, además de cumplir con los estándares de calidad que exige la ley para asegurar su veracidad.

"Asegúrese de que la IPS cuente con atención de urgencias, hospitalización o cuidados intensivos propios o mediante contratación o convenio con otra entidad, la seguridad del paciente es la prioridad", agregó



Tenga en cuenta esto respecto al procedimiento a realizar

El especialista se mantiene firme en recomendar que el paciente debe tener pleno conocimiento del procedimiento que le será realizado y, por eso, recomienda que la comunicación con el cirujano es fundamental para tener claridad con respecto a el proceso, las complicaciones y los cuidados, además de tener un conocimiento claro de lo que se puede hacer.

"Es importante escoger el procedimiento adecuado, tener expectativas realistas respecto a los resultados que se desean y se pueden alcanzar", dijo el especialista.

Publicidad

"Lo que se puede presentar después de cada cirugía, los habituales (hematomas, inflamación, infección, problema anestésico, de cicatrización), los cuales se puede prevenir y manejar cumpliendo con las recomendaciones del cirujano plástico y un buen cuidado y reposo en casa", agregó.

Además, especificó que nadie puede asegurar que no existen riesgos por una cirugía.