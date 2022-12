Tenga cuidado: no existe un consumo normal de alcohol, según expertos en salud

Con la llegada de la temporada de Navidad a Colombia, el consumo de alcohol se incrementa entre cientos de familias que eligen esta bebida como predilecta para todo ese tipo de reuniones decembrinas.

No obstante, el riesgo para la salud frente a este consumo excesivo tiene alerta a autoridades de salud ante los casos de menores de edad bebiendo o adultos que presentan problemas en su día a día por este tipo de bebidas.

Según reveló Noticias Caracol , no existen un "consumo normal" de alcohol, pues aunque se haya normalizado en la sociedad tomar este tipo de bebidas, la mejor recomendación de expertos en esta materia es evitar su consumo y buscar alternativas para acompañar las reuniones y fiestas navideñas.

Además, los mitos como que el whisky o el vino ayudan en problemas de salud con tan solo una "copita", es completamente falso como aseguran muchas personas en Colombia. Las autoridades de salud dicen que es mejor tomar algo ligero a evitar problemas en las noches en familia.

"En general no existe un consumo normal, lo que existe es un uso no problemático. Realmente no estamos condicionados para beber cosas alcoholicas para un bien de salud (...) Al ser una sustancia tóxica tiene unas consecuencias de consumo agudo y crónico; dentro de las primeras es la alteración del sistema nervioso, perdidas de los reflejos, mareos, que no llevan solo a problemas de salud sino familiar o sociales; también, pueden generar daños más severo", explicó Andrés Olaya, toxicólogo clínico.

El consumo de alcohol se ha relacionado, además, con otro tipo de problemas como algunos tipos de cáncer como el de colon, recto y mama.

La recomendación de los expertos de salud es vitar el consumo de alcohol y menos permitir que menores de edad tomen cualquier tipo de bebida con esta sustancia. Cabe recordar que, la solución al 'guayabo' no es más cerveza.

