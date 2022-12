Todavía no estamos listos para reabrir colegios: epidemióloga Diana Higuera

Le epidemióloga Diana Higuera habló en Mañanas BLU sobre las conclusiones del análisis sobre los efectos de las medidas de cuarentena para contener los contagios de COVID-19 en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. La experta aseguró que, de momento, no es conveniente la reapertura de colegios.

Vea también: ONU alerta sobre ‘catastrofe’ para los niños por no ir al colegio

Publicidad

“Todavía no hemos pasado ese primer pico, no podemos empezar a pensar en cómo abrir los colegios, porque la mayoría de los países que lo han hecho lo hicieron en la segunda etapa, como por ejemplo España. Debemos esperar, todavía no estamos listos”, sostuvo.

Higuera aseguró que de acuerdo con los modelos de simulación y proyecciones, se pudo cuantificar el número de vidas que se salvaron en Bogotá gracias a las cuarentenas estrictas por localidades.

“Encontramos en particular para Bogotá, que pudimos haber encontrado de 450 a 674 muertes más de no haberse llevado a cabo las cuarentenas estrictas por localidades”, declaró.

De acuerdo con la experta, la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional podría ser muy beneficiosa para la sociedad y evitaría que se presenten dos picos en octubre. Además, no descartó que se declaren nuevas cuarentenas si se agravan los contagios.

Publicidad

Conozca más: ¿Qué pasará con las clases en colegios públicos y privados de Bogotá este semestre?

“La pandemia es como cuando uno tiene la leche en el fogón y está que se riega. Lo que uno hace con la cuarentena es quitar la olleta del fogón. Cada vez que las cosas se están poniendo duro, uno quita la olleta. Si volvemos a estar en una situación complicada como en la que estuvimos, esto va a ser necesario. Lo han hecho en otros países”, explicó.

Publicidad

Escuche a la especialista Diana Higuera en entrevista con Mañanas BLU:

Publicidad

Publicidad