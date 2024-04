Todo el sistema afronta problemas de iliquidez por insuficiencia de giros de MinSalud: Gestarsalud

En las últimas horas, la Superintendencia de Salud intervino a las EPS Sanitas y Nueva EPS, siendo un golpe para el todo el sistema, que presenta un “desequilibrio estructural” que no se ha superado, según enfatizó la directora la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud), Carmen Eugenia Dávila, quien también se refirió a los rumores que empezaron a surgir sobre que, posiblemente, habrá más intervenciones y, ahora, la preocupación está en que se puedan afectar las cajas de compensación.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Dávila aseguró que hoy en día todas las EPS tienen problemas financieros, unas más que otras, pero que “en general todo el sistema está sufriendo de iliquidez y de afectación de patrimonios”. De acuerdo con la directora, la solución “está en manos” del Ministerio de Salud, pues es justamente por los giros que no se han hecho que actualmente se presentan estas situaciones de crisis.

La situación es sistemática y, según Dávila, hasta el momento, el Ministerio no ha escuchado plenamente las preocupaciones de las EPS y los gremios, lo que terminó en las recientes intervenciones por parte de la Superintendencia de Salud.

Todo el sistema está sufriendo de un problema de liquidez, un problema de afectación de sus patrimonios y, digamos, lo que llama la atención es el ciclo; la solución está en manos del Ministerio y no ha escuchado plenamente la argumentación de las EPS y de los gremios. Después nos encontramos, como en el día de ayer, con esas intervenciones. Entonces, obviamente hay una preocupación de las organizaciones, de todo el sistema en su conjunto, porque esta es una cadena de proveedores de suministros, de prestadores y, sin duda, preocupaciones máximas de los usuarios y pacientes aseveró.

Según contó, desde el año 2022 se ha venido dando ese desequilibrio estructural entre los gastos en el sistema de salud. Esto ha llevado a que muchas EPS tengan problemas financieros y no cumplan los estándares de habilitación financiera. Además, el per cápita que reconoce el Estado por cada persona afiliada a una EPS es insuficiente, lo que genera pérdidas y afecta el patrimonio y la liquidez de las EPS.

“Esto genera en el Estado de resultados pérdidas. Esas pérdidas afectan el patrimonio, afectan la liquidez y por lo tanto las EPS, algunas, no han cumplido la totalidad de los indicadores de las condiciones financieras, algunos cumplen unas, otras no, pero todos están en la misma situación, todas las EPS, prácticamente. Entonces, lo que lo que uno ve es que puede ser una situación sistémica y lo que llama la atención aquí es que la solución la tiene el Gobierno, quien define la unidad de pago por capitación es el Ministerio de Salud, ni siquiera es el Gobierno nacional ni es por ley”, recalcó.

Añadió que la intervención de las EPS no solucionará los problemas de liquidez y la afectación al patrimonio. Insistió en que todas las EPS están sufriendo de los mismos problemas, por lo que la intervención no es una solución a largo plazo. Además, señaló que no hay suficientes EPS en el sistema que puedan absorber a los afiliados afectados.

