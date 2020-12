Tuve reacciones leves en la segunda dosis: médico voluntario en estudio de vacuna Pfizer-BioNTech

El médico argentino Rodrigo Salemi, quien sirvió como voluntario en las pruebas de la vacuna de Pfizer-BioNTech, aseguró que en caso de que le haya tocado dosis de inmunización y no placebo, tuvo algunas reacciones leves tras la segunda dosis y que se encuentra en óptimo estado de salud.

"Me he hecho exámenes clínicos por mi parte, como todos los años y estoy en óptimo estado de salud. En ese sentido, si es que me ha tocado la vacuna, es muy segura, no he tenido mayores cambios más allá de reacciones adversas leves que me tocaron en la segunda dosis", sostuvo.

"No sé si me tocó la vacuna o el placebo. Fue un estudio fase tres doble ciego", aclaro.

“No estoy seguro que me haya tocado la vacuna. Es una interpretación personal y alejado de la ciencia médica, yo podría interpretar que a mí me tocó la vacuna, pero eso no lo puedo saber científicamente", declaró.

En cuanto a las reacciones alérgicas, Salemi dijo que cuando firmó el consentimiento informado al inicio del estudio, en un apartado estas eran mencionadas.

Escuche al médico Rodrigo Salemi en entrevista con Mañanas BLU: