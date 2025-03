¿Usa vaselina en las pestañas para que crezcan? Dermatólogo revela los verdaderos efectos

La vaselina ha sido un básico en el mundo del cuidado personal durante décadas. Conocida por su poder hidratante y protector, se ha convertido en un aliado infalible para la piel seca, los labios agrietados e incluso las heridas leves. Sin embargo, en los últimos meses, un nuevo uso ha ganado popularidad en redes sociales: aplicarla en las pestañas para estimular su crecimiento .

Pero, ¿realmente funciona? Un dermatólogo aclara los verdaderos efectos de este producto en las pestañas y si es seguro utilizarlo en esta zona tan delicada.

¿La vaselina hace crecer las pestañas?

En TikTok y otras redes sociales, muchos usuarios aseguran que la vaselina tiene propiedades que estimulan el crecimiento de las pestañas. Sin embargo, los expertos desmienten esta afirmación.

“La vaselina o cualquier producto a base de vaselina puede ser un excelente oclusivo para ayudar a sellar la humedad y reparar la barrera de la piel”, explica el doctor Robert Finney, dermatólogo certificado de Entière Dermatology, para el portal Shape.

Pero esto no significa que haga crecer las pestañas. No existen estudios científicos que respalden esta afirmación, y los profesionales de la salud aseguran que su uso no influye en la fase de crecimiento del folículo piloso.

¿Es seguro aplicar vaselina en las pestañas?

La respuesta corta es sí, pero con precauciones. La vaselina no es dañina en sí misma, pero su aplicación en los ojos y pestañas debe hacerse con mucho cuidado.

Según la Academia Estadounidense de Oftalmología, un uso excesivo de vaselina en las pestañas puede obstruir las glándulas de Meibomio, ubicadas en la base de los párpados, lo que puede derivar en problemas como orzuelos o irritación ocular.

“Los ojos y la piel de los párpados son muy sensibles, por lo que hay que tener cuidado al utilizar productos en esta zona”, advierte Ashley Brissette, oftalmóloga entrevistada por Shape.

Si decides aplicarla, es recomendable usar una cantidad mínima y asegurarte de que el producto sea de grado cosmético, es decir, seguro para el contacto con la piel y los ojos.

¿Cómo aplicar la vaselina correctamente?

Si decides incorporarla en tu rutina de belleza, sigue estos consejos para evitar efectos no deseados:



Usa una cantidad mínima y distribúyela con un hisopo o cepillo de pestañas limpio.

Evita el contacto directo con los ojos para prevenir irritaciones.

Aplica solo en la noche para evitar acumulaciones durante el día.

Asegúrate de retirar bien el producto al día siguiente con un desmaquillante suave.

En conclusión, la vaselina no hace crecer las pestañas, pero sí puede mejorar su apariencia y salud. Si buscas un tratamiento para el crecimiento, los dermatólogos recomiendan productos con ingredientes activos como el bimatoprost, que sí ha demostrado eficacia en estudios clínicos.

Antes de probar cualquier tendencia de belleza, lo mejor es consultar con un especialista para asegurarte de que sea segura y efectiva para tu piel.