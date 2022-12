La alcaldesa de Bogotá, Claudia López , anunció que este martes, 25 de mayo, inicia la vacunación contra el coronavirus de todos los profesores de jardines y colegios públicos de la ciudad.

La alcaldesa afirmó que el proceso de inmunización de los maestros se da con el fin de que los niños, niñas y jóvenes de Bogotá puedan volver a las aulas de clase y sus padres puedan regresar a sus trabajos.

Desde mañana mismo empezaremos la vacunación de todos los profesores de los colegios y jardines públicos de nuestra ciudad, para que los niños, niñas y jóvenes puedan volver a estudiar presencialmente y sus padres puedan volver a trabajar. Dijo

El momento en el que Claudia López se enteró que tenia coronavirus

La alcaldesa también habló sobre el momento en el que le confirmaron que tenía COVID-19 y afirmó que sintió lo mismo que cuando le dijeron que tenía cáncer.

"Una desolación y una incertidumbre que te carga hasta el alma, había contagiado a Angélica, cómo le voy a decir a mi mamá que le acaban de poner un marcapaso y no se puede angustiar, no puedo darme el lujo de enfermarme en este momento, pero no había nada qué hacer, tenía que parar, aislarme y cuidarme", afirmó.

Finalmente afirmó que los síntomas no empeoraron, "no fueron tan graves" y gracias a que mantuvo algunos cuidados pudo regresar a trabajar.