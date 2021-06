¿Fallas en la priorización? Jóvenes sin comorbilidades están siendo vacunados contra el COVID-19

BLU Radio verificó denuncia sobre casos de varios jóvenes menores de 30 años que han acudido a los puntos de vacunación , donde aparecen priorizados en MiVacuna y han recibido su dosis contra el COVID , pese a que que no sufren de ninguna comorbilidad y no pertenecen a las etapas priorizadas.

“A mí me llegó un mensaje de una IPS muy rara diciendo: agéndate. Me pareció raro porque yo no tengo ninguna enfermedad y no estoy priorizado. Pero miré en Mivacuna y decía priorizado en la etapa 3. Fuí al punto de vacunación y vi que también estaban como 15 personas jóvenes como yo. Le pregunté a la señorita por qué estaba priorizado en la vacunación, no me supieron decir nada, pero que me vacunara. Ya tengo incluso el agendamiento para la segunda dosis”, contó a Blu Radio uno de los jóvenes que ya recibió su dosis.

A los jóvenes les ha llegado mensajes de texto de diferentes IPS para agendar la cita y recibir su vacuna. Incluso, uno de ellos denuncia que sigue recibiendo mensajes después de haber recibido su primera dosis.

BLU Radio conversó con la EPS Famisanar, en la que están afiliados algunos de los denunciantes, desde donde se aseguró que se está haciendo la respectiva investigación del caso. Sin embargo, argumentan que se pueden relacionar a que anteriormente los jóvenes hayan sufrido de alguna comorbilidad y no se haya desmarcado en el sistema.

De los cuatro casos registrados por BLU Radio, únicamente uno reveló que sufrió de asma cuando era menor de edad, el resto no ha sufrido de ninguna comorbilidad que se encuentra priorizada en las etapas de vacunación.

Según fuentes confiables, es posible que las bases de datos del Ministerio de Salud hayan sido modificadas durante el ataque cibernético que sufrió el Ministerio en semanas pasadas.

Sin embargo, en diálogo con BLU Radio, el Ministerio de salud asegura que no se alcanzó a perjudicar ninguna base de datos en el aplicativo MiVacuna. Sin embargo, se está trabajando con las diferentes EPS para evaluar cuáles son las fallas en el proceso de priorización en jóvenes menores de 30 años que no deberían recibir su vacuna por el momento.

Por parte del Centro Cibernético Policial aseguran que no se reportó ningún hurto en el ataque que vivieron las diferentes páginas web.