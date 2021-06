Muertes de vacunados contra COVID en Colombia sería menor al 0.5%; Sinovac es efectiva: MinSalud

Julián Fernández, director de Epidemiología del Ministerio de Salud, se pronunció sobre los rumores con respecto a la vacuna de Sinovac, que es objeto de campañas de desinformación a través de redes sociales y de mensajería.

“Es segura, no tiene una ocurrencia de eventos adversos grave significativa, la mayoría son leves. Se han aplicado millones de dosis en el mundo. Es innegable la evidencia que tenemos de esta vacuna. La eficacia para prevenir formas graves es superior al 80%”, sostuvo el funcionario.

"Ninguna vacuna tiene una eficacia del 100%, la de Pfizer tampoco. Eso tiene un margen de incertidumbre. Todas las vacunas tienen altísima eficacia para prevenir casos severos de COVID”, aclaró.

En cuanto a cifras generales, Fernández dijo que El Gobierno estima que la muerte por COVID de personas ya vacunadas es inferior 0.5%, pero es necesario tener en cuenta que los análisis que se han dado obedecen a casos de adultos mayores que fueron los primeros en recibir dosis de distintas farmacéuticas.

Además, sostuvo que es posible que, como con cualquier tratamiento, que existan casos de pacientes que no respondan. “Si nos dedicamos a buscar esos casos y no tenemos en cuenta los denominadores, no estamos viendo el panorama completo”, sostuvo.

Según el epidemiólogo, la eficacia de la vacunación quedó patente por los casos de Brasil y Chile, donde se registraron reducciones del promedio de edad de los fallecidos.

“Todos los picos anteriores estuvieron predominados por la muerte de personas entre 69 y 80 años, pero hoy están desplazados por los de edades entre los 50 y 59. Se tuvo un hipercontagio en todos los grupos de edad, pero los mayores 70 y 80 en el momento ya estaban protegidos”, afirmó.

No hay vacunas que tengan clase social, todas las vacunas hacen lo importante: disminuir la probabilidad de muerte. No existe una poción de inmortalidad”, complementó.

