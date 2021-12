No vacunados tienen hasta 132.8 veces más riesgo de morir por COVID-19: MinSalud

Otro resultado de la Cohorte Esperanza @MinSaludCol: la diferencia en tasa de mortalidad por COVID-19 oscila entre 11.2 veces más en no vacunados mayores de 80 años y 132.8 veces en no vacunados de 50-59. No vacunarse no es una opción! @MinSaludCol @INSColombia @infopresidencia pic.twitter.com/REdfjolxdH