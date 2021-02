Regresan a MinSalud frasco con dosis de vacuna Pfizer desde Barranquilla por tener tapa desajustada

Este martes, 23 de febrero, se terminó en Barranquilla la aplicación del primer lote de la vacuna de Pfizer para combatir la COVID-19.

En cinco días fueron aplicadas 2.524 dosis entre el personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención.

Sin embargo, Humberto Mendoza, secretario de Salud del distrito, explicó que hubo 32 dosis que no pudieron ser aplicadas al personal de salud de la primera línea de atención.

Indicó además que 6 dosis corresponden a un 1 vial, o frasco de vidrio en el que vienen embazadas las dosis, el cual fue separado del lote recibido por el Ministerio de Salud debido a una inconformidad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Barranquilla, la tapa del frasco con la vacuna llegó desajustado en su traslado, por ello la IPS no lo utilizó y lo dejó en cuarentena, es decir, sin uso para ser devuelto a MinSalud.

Sostiene, además, que las 26 dosis restantes no aplicadas, equivalentes al 1.02%, se presentaron debido al rendimiento contenido en los frascos, es decir que, tras ser administradas cinco dosis, no quedó el suficiente biológico para completar la dosis que debía ser inyectada a la persona a inmunizar, por lo tanto ese restante no pudo ser usado.