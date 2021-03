Si acaba de sufrir infección por coronavirus, ¿puede vacunarse?

Humberto Saavedra, especialista en Medicina Interna e Infectología y coordinador del Consenso Colombiano para el diagnóstico, habló sobre el manejo y atención del COVID . Además, resolvió dudas de los oyentes sobre la vacunación.

Personas que fueron diagnosticadas recientemente con la infección ¿pueden recibir la vacuna?

"Si acaba de surgir la infección la persona debe esperar una tiempo antes de iniciar la vacunación. Al menos, 90 días (3 meses)".

¿La vacuna de AstraZeneca sirve?

“Sí, la vacuna de AstraZeneca sí se puede usar, no debe haber temor adicional. Evita las formas graves de la enfermedad, la muerte y la hospitalización".

Personas que usan anticoagulantes ¿pueden vacunarse?

"Hay diferentes medicamentos anticoagulantes, ninguno se constituye contraindicación".

Si sufre de alergia ¿puede aplicarse la vacuna?

“Las personas que sufren cualquier tipo de alergias sí pueden recibir la vacuna ".

Pacientes con cáncer luego de recibir las quimioterapias ¿pueden vacunarse?

"Todas las personas con cáncer pueden recibir la vacuna y deben recibirla antes de las personas de su misma edad porque tienen más riesgo. Solo en casos especiales se debe acordar el momento adecuado para la aplicación de la vacuna luego de la quimioterapia".

Aplicada la segunda dosis ¿se puede caminar sin tapabocas?

"No, no es recomendable, la mejor protección de la vacuna es evitar las formas graves, pero se puede adquirir la infección y puede transmitirse. No podemos cambiar nuestro comportamiento".

