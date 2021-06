Un empleador puede despedir al trabajador que no quiera vacunarse: experto en derecho laboral

Con el inicio de la vacunación por parte de privados, surgen dudas en Colombia sobre si los empleadores pueden exigir a los trabajadores que se inmunicen de manera obligatoria.

Para hablar del tema, opinaron en Mañanas BLU los abogados José Cárdenas y Angélica María Carrión.

De acuerdo con el abogado Jorge Cárdenas, los empresarios sí tienen derecho a exigir la vacunación de sus empleados y quien no cumpla con la condición podrían ser desvinculados.

"Aquí está en juego es la comunidad y el interés común. Frente a la decisión individual de una persona que no quiera vacunarse", explicó el abogado.

“Dentro de las obligaciones que establece la ley está aquella del que el trabajador debe acatar las órdenes que de manera particular haga el empleador, justificó.

La abogada Angélica María Carrión aseguró que si bien la facultad subordinante del empleador no puede vulnerar el derecho a la intimidad y la libre decisión sobre el cuerpo del trabajador, la negativa a la vacuna no puede ser una excusa para no ir a trabajar.

