Vacunas para el fútbol sudamericano llegarán el 28 de abril; serán 50.000 dosis

El próximo miércoles 28 de abril, llegarán las primeras 50.000 dosis de la vacuna Sinovac para inmunizar al personal de fútbol sudamericano.

Este fármaco llegará a Uruguay para iniciar con el proceso de inmunización a los clubes afiliados a a la Conmebol.

Responsables de la dirección jurídica y de la dirección médica de cada Asociación Miembro se reunieron en forma virtual con el fin de ultimar los detalles legales, organizativos y logísticos de la vacunación contra el COVID 19 a la familia del fútbol sudamericano.

Cabe resaltar que los protocolos serán definidos en los próximos días, pues luego de la llegada de las vacunas comenzará el proceso de distribución de los inmunizantes en los distintos países.

Además, es importante mencionar que la vacunación comenzará con los planteles que disputarán la Copa América y los que se encuentran participando de los torneos internacionales de la Conmebol.

Se inmunizarán a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país donde se incluye también a los árbitros y el personal operativo que interviene en la organización de los partidos.

Es importante destacar que la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones.