Vendrán otras cuarentenas en Colombia para frenar el coronavirus: directora del INS

Martha Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, habló en Mañanas BLU sobre las medidas no farmacológicas que se están aplicando en Colombia para combatir el coronavirus como es el caso de la cuarentena. Ante esto, la funcionaria dijo que después de la que se está viviendo desde este miércoles en el país vendrán otras más.

Publicidad

"Vendrán cuarentenas por un periodo de tiempo establecido. La apuesta es que se disminuya la velocidad de transmisión del virus. Habrá periodos de descansos de días", explicó Ospina en BLU Radio.

"Esto podría ser un modelo aceptable y viable para la economía del país y que puede producir lo más importante y es la disminución de la velocidad de producción de los casos para poder llevar a más meses la producción de las curvas y el pico máximo de las UCI", enfatizó la funcionaria publica.

Lea también: Fuertes desmanes tras inicio de la cuarentena en el norte de Bucaramanga

"Los casos que van a existir hay que repartirlos a lo largo del tiempo, no un solo pico, sino en pequeñas curvas en lugar de una enorme. Para eso se estudian que medidas existen y como no existen vacunas entonces se toman medidas no farmacológicas como lavado de manos y distanciamiento social, cada una tiene diferente poder"; indicó Martha Ospina.

Publicidad

"A toda velocidad el ministerio y entidades de salud está aumentando la capacidad del número de camas", informó la directora del INS.

¿Día antes de la cuarentena del 24 de marzo generaría un pico epidemiológico?

Publicidad

La funcionaria del INS dijo que la salida masiva de colombianos el pasado 23 de marzo generará un pico epidemiológico en el país.

"Sin duda, los eventos disparadores en esta epidema son conocidos, ejemplo, la marcha del 8 de marzo en España. Hay ciertos eventos que disparan y son los que deben ser dilatados al máximo o cosas como las ocurridas ayer tienen más de un 80% de compromiso social más alla de las directrices de un alcalde, gobernador o presidente", explicó Ospina en BLU Radio.

Finalmente, Martha Lucía Ospina expresó que los colombianos deben entender que el coronavirus es "un asunto mundial muy grave".

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:

Publicidad

Publicidad