Ventiladores no son como lámparas que uno conecta y ya: gerente COVID-19

Luis Guillermo Plata, gerente para la Atención Integral de la pandemia COVID-19, habló en Mañanas BLU sobre la polémica en Bogotá luego de las declaraciones de la alcaldesa Claudia López sobre supuestas fallas de software en los respiradores que entregó el Gobierno al Distrito.

Vea también: Ventiladores no están dañados, hay que calibrarlos: Gobierno responde a Claudia López

Publicidad

“Hay que tener paciencia, esto no es como una lámpara que uno llega, la conecta, la enchufa, la prende y funciona. Hay que hacer también el enchufe de los gases, del oxígeno, los acoples y por supuesto el ajuste para que la ventilación sea perfecta”, dijo.

“Hay computadores que vienen reseteados para operar entre cero y 2.000 (m s. n. m.), si no logramos que funcionen, se hace el ajuste del software y se ponen a funcionar”, indicó.

El funcionario dijo que 23 equipos en el Hospital de Mederi este martes presentaron dificultades, pero que justo después de las declaraciones de la alcaldesa empezaron a operar.

La alcaldesa Claudia López aseguró en la noche de este martes que de los 305 ventiladores que ofreció el Gobierno Nacional 206 no servían por un supuesto problema en el software.

Publicidad

El gerente para la Atención Integral de la pandemia rechazó que se remarque con desdén el origen de los dispositivos, que provienen de China.

“El proceso de compra es muy riguroso, tienen una auditoría, tienen una interventoría. Esto yo no lo decido yo en una sala. Estamos comprando lo mejor que hay”, declaró.

Publicidad

Plata reconoció que hay 26 dispositivos “en los que se ha tenido mayor dificultad en su ajuste. Lo que se está viendo con el proveedor”.

“No están malos, no son ‘chimbos’ como dijera alguien, hay que ajustarlos”, declaró el funcionario que sostuvo que hay un ‘plan b’ en caso de que no se puedan poner a funcionar otros.

Conozca más: En 3 clínicas de Medellín se instalarán 30 ventiladores que dio el Gobierno a Antioquia

“Hay otros ventiladores que estamos alistando en este instante”, dijo. Los dispositivos, dijo, están en una bodega del Ministerio de Salud y son de otra marca.

Publicidad

Escuche a Luis Guillermo Plata en entrevista con Mañanas BLU.

Publicidad