Video: Hombre que agredió con casco a un médico en Cartagena pidió perdón

El pasado 22 de junio, en la clínica Estrios de Cartagena, el familiar de una paciente sospechosa de COVID-19 atacó con el casco de una motocicleta al médico Cesar Augusto Vegara, cuando este intentaba explicarles por qué debían aislarla.

Este miércoles, más de 20 días después, en un acto de reconciliación y perdón a la misión médica de Cartagena, el agresor pidió disculpas públicas al profesional de la salud y aseguró sentirse muy arrepentido de protagonizar estos lamentables actos.

“Mi familia y yo estábamos muy preocupados, sentíamos mucha angustia, porque la verdad no somos personas de esto, y por eso decidí pedirle perdón al doctor Vergara”, dijo Arnaldo Padilla, tras el finalizar el conmovedor acto simbólico presidido por el padre Rafael Castillo y la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique.

La Parroquia Santo Domingo, en el centro histórico de Cartagena, fue el escenario para este encuentro que puso una vez más frente a frente a agresor y médico, pero ahora sin violencia ni mucho menos intolerancia de por medio.

“Me siento tranquilo, alegre, porque creo que las cosas ya se solucionaron. Invito a las personas que toman esa mala actitud como yo a que siempre traten de dialogar, porque los médicos aquí en Cartagena y en todo Bolívar han estado prestando un servicio y salvando muchas vidas”, relató el hombre que se dedica al comercio independiente.

Para el joven médico agredido, aceptar esta invitación es una forma de mandar un mensaje a la sociedad y pedir una vez más que cesen finalmente todas las agresiones al personal de la salud.

“Lo importante es quitarse los egos y darnos cuenta que todos estamos luchando contra un enemigo común que es el coronavirus, entiendo su preocupación, me dolió su agresión y cómo se dieron las cosas, pero no guardo rencor porque uno no puede quedarse con esos sentimientos toda la vida”, expresó.

Durante la ceremonia simbólica y antes de estrecharse en un fuerte abrazo, el médico y su agresor intercambiaron obsequios para cerrar este duro episodio de sus vidas. Arnaldo le obsequió un estetoscopio al profesional de la salud, mientras este le regaló el libro ‘El arte de perdonar’.

El médico Rubén Sabogal, presidente de la Mesa por la Salud en Bolívar, quien también acompañó la jornada, aseguró que en medio de los difíciles momentos que vive el mundo por cuenta de la crisis sanitaria, este tipo de actos son un aliento para continuar.