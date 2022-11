13 de junio de 2020 – En BLU Jeans, programa completo sin cortes

Este sábado En BLU Jeans estuvo el doctor Mauricio Usme, médico especialista en urgencias y emergencias de la Universidad de Antioquia, hablando sobre su experiencia tratando pacientes con COVID-19 abordo del crucero Greg Mortime, y cómo resultó también contagiado.

"Los pacientes no se pudieron desembarcar, yo tenía que hacer la evaluación de 227 personas y empezar a detectar los primeros casos de neumonía. Yo me enfermé el 10 de abril. Empecé con problemas para respirar, me desembarcaron y entré a cuidados intensivos ", contó.

La tienda Casa Magaly tiene más de 50 años de experiencia y es reconocida entre las mejores tiendas para vestidos de novia y moda femenina en Bogotá. Pero, a raíz de la pandemia, dejaron de vender sus vestidos por la baja demanda. Pensaron en cómo salir adelante y empezaron a buscar opciones. Buscaron proveedores y clientes, ahora se dedican a vender trajes antifluido, guantes, gorros y tapabocas.

Oliver Acero se ha dedicado al diseño de las casacas o chaquetas que utilizan los chefs. Su carrera tiene mucho reconocimiento tras vestir al pastelero estadounidense Antonio Bachour, al colombiano César Castro y a su compatriota Melissa Coppel, entre otros.

Escuche aquí el programa completo de En BLU Jeans de este 13 de junio:

