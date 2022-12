15 de noviembre 2019 – Mañanas BLU, con Néstor Morales, programa completo

Este viernes en Mañanas BLU, con Néstor Morales, estuvo Christian Kruger, director de Migración Colombia, quien habló sobre la identificación de extranjeros que al parecer pretendían alterar el paro nacional del 21 de noviembre.

María Consuelo Araújo, gerente de TransMilenio, explicó cómo serán los 379 buses eléctricos que se compraron para Bogotá.

El exagente de la DEA Javier Peña, encargado de abatir a Pablo Escobar, habló sobre su último libro : 'Manhunters: How We Took Down Pablo Escobar'.

Finalmente, Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación,

habló sobre el crecimiento económico de Colombia.

