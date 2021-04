A nadie le gusta pagar impuestos, pero son una desgracia necesaria: Alberto Linero

A propósito de la reforma tributaria que estudia el Gobierno Nacional, Alberto Linero afirmó que no es fácil pagar impuestos, "nadie quiere pagar impuestos, pero hay que ser consientes que sin ellos no se puede vivir como sociedad".

El sacrificio implica entender que el éxito, la comodidad y la felicidad no caen del cielo, del cielo solo cae agua y otra vaina si llega a pasar una paloma. Uno necesita meterle sacrificio para alcanzar las metas. Dijo

Agregó que si no pagamos impuestos, cómo vamos a conformarnos como sociedad y hacer la inversiones sociales que se requiere. "No sé si es el momento, esa es otra discusión, no sé a qué haya que ponerle impuesto. Tiene que ver con la manera como necesitamos aportar todos para salir adelante".

"Los impuestos son una desgracia necesaria infortunadamente. Es necesario entender que para poder crecer, uno necesita esforzarse", afirmó.

Escuche la reflexión de Alberto Linero en Voz Populi: