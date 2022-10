Abogado de patrullero implicado en muerte de grafitero denuncia amenazas

Se trata del abogado Jairo Acuña, defensor del patrullero Nelson Tovar, quien también denunció amenazas de muerte en su contra y en contra de su familia.

“Se han intensificado los seguimientos a mis hijos y a mí. Esta madrugada se han entrado a la casa y se me han llevado los documentos, todos pertenecientes al proceso de Tovar, me dejaron arengas de que me iban a matar por ayudar al sapo y que me tenía que morir antes del 5 de enero”, denunció.

-En total 1,2 millones de personas han sido sancionadas en el país por el derroche de agua en época de sequía, informó el ministro de vivienda, Luis Felipe Henao quien reiteró que entre enero y marzo del 2016 se espera el mayor impacto del Fenómeno del Niño con un aumento del promedio en la temperatura y una diminución de las precipitaciones.

-Cerca de dos millones y medio de vehículos transitarán por las principales vías del país entre hoy y mañana 31 de diciembre de acuerdo con las autoridades de tránsito que reiteran el llamado a los colombianos a no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en curva y no exceder los límites de seguridad.

-La Procuraduría en decisión de primera instancia, suspendió del cargo por 11 meses a Gerardo Ignacio Ardila, Secretario Distrital de Planeación, por haber expedido irregularmente un oficio mediante el cual impartió directrices puntuales a los curadores urbanos de la capital del país, sobre un predio en particular.

-Las fuertes lluvias e inundaciones que desde hace días azotan a Estados Unidos ya han dejado 22 muertos y amenazan a millones de personas en el centro y sur del país, especialmente en la cuenca del río Misisipi, donde amplias zonas han sido desalojadas por el peligro de que algunos diques colapsen.

-Independiente Santa Fe fue escogido por el portal “Footbal Club World Ranking” como uno de los mejores 100 equipos del 2015. El equipo cardenal que ganó la copa Sudamericana y llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores, se ubica en el puesto 30 del escalafón que lidera el Barcelona.