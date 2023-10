Actriz colombiana canceló su boda tras descubrir que su novio era gay: "Gracias a Dios me di cuenta"

Marcela Posada reveló un episodio conmovedor que vivió durante la planificación de su boda con su entonces prometido. Aunque no mencionó el nombre de su expareja, la actriz compartió detalles impactantes sobre cómo se dio cuenta de que su prometido le estaba siendo infiel con otro hombre.

"Esta persona viajaba mucho, pero después me di cuenta de que en cada ciudad tenía una novia", expresó Marcela Posada, en entrevista con 'Lo sé todo', visiblemente afectada por el recuerdo de la traición. Sin embargo, lo que más la conmocionó fue descubrir que su prometido mantenía relaciones homosexuales.

Marcela Posada reflexionó sobre esta experiencia, señalando que algunos individuos pueden buscar una pareja del sexo opuesto para ocultar su verdadera orientación sexual. "Es complicado, porque a veces hay personas que son gay, pero buscan una pareja, una mujer como para tapar y no mostrar su sexualidad", comentó la actriz.

La actriz compartió que, a medida que avanzaba su relación con esta persona, comenzó a notar comportamientos que consideró "femeninos". Incluso mencionó una ocasión en la que su entonces prometido se vistió como una mujer durante una fiesta de disfraces. Además, Marcela descubrió que él tenía redes sociales con amigos y contactos de la comunidad LGBTQ+, pero a ella la tenía bloqueada, lo que la hizo sospechar aún más.

"Con esa persona yo me iba a casar, gracias a Dios, me di cuenta de las cosas que pasaron y no me casé", concluyó Marcela Posada en su relato, dejando en claro que su intuición y la revelación de la verdadera identidad de su prometido la salvaron de un matrimonio infeliz.

La actriz, que ha mantenido su soltería durante más de una década, transmitió un mensaje de aceptación y resiliencia, afirmando que, a pesar de las dificultades en su vida amorosa, ha encontrado la felicidad en su soltería.