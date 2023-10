'Suso' reveló las condiciones que le puso Amparo Grisales para poder entrevistarla

El comediante 'Suso', conocido por su programa de humor 'The Suso's Show', reveló recientemente las condiciones que la renombrada actriz Amparo Grisales impuso antes de concederle una entrevista en su popular programa.

Durante una charla con la periodista Eva Rey, Dany Hoyos compartió detalles reveladores sobre su experiencia con la jurado de Yo me llamo. En la conversación, 'Suso' admitió que la personalidad dominante de Amparo Grisales lo hizo sentir nervioso en más de una ocasión durante su participación en el programa. Esto no sorprendió a quienes conocen la reputación de la actriz, que es conocida por su fuerte carácter.

Durante una dinámica de preguntas rápidas, Eva Rey le consultó al humorista si alguna vez había sentido la necesidad de ser cauteloso con las preguntas que le hacía a sus invitados, especialmente si eran amigos. La respuesta de Hoyos fue inmediata y sorprendente, ya que afirmó que Amparo Grisales había sido la única persona que lo había puesto "al borde", obligándolo a ser cuidadoso con los temas a tratar.

Reveló que Amparo Grisales impuso algunas peticiones antes de aceptar la invitación a 'The Suso's Show', incluyendo una solicitud específica de que no se le preguntara sobre un tema en particular, que se mantiene en secreto. A pesar de la sorprendente petición, Hoyos aceptó no tocar el tema en cuestión. Sin embargo, la 'Diva de Colombia' terminó por mencionarlo durante la entrevista, desatando risas y sorpresa.

Dany Hoyos expresó su admiración por Amparo Grisales, destacando su autenticidad y valentía para expresar sus pensamientos, independientemente de si estos son controvertidos o pueden ser objeto de críticas. Considera que la actitud de Grisales es única y valiosa en un país donde a menudo se evita expresar opiniones firmes por temor a ofender a los demás.

En palabras del comediante: "Ella es un 'hit', yo la amo porque ella es auténtica. Amparo dice lo que piensa y esté equivocada o no, estemos de acuerdo o no, ella dice su verdad. En este país necesitamos que la gente pueda decir lo que cree y que no nos ofendamos tanto. Amparo es lo máximo".