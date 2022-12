Actriz mexicana dice que voz adjudicada a Frida Kahlo es suya

Amparo Garrido, actriz mexicana de doblaje, cine y televisión, manifestó que “está casi segura” de que la voz que fue presentada por la Fonoteca de México y la Secretaría de Cultura el pasado 12 de junio como la voz de Frida Kahlo, es suya.

Vea también: ¿De verdad es Frida Kahlo? Cuestionan que audio publicado sea voz de la pintora

“Siento que sí soy, desde luego. Yo grabé varias cosas con El Bachiller Gálvez y Fuentes. Grababa muchas cápsulas con él. Estoy casi casi absolutamente segura de que grabé esto”, dijo en entrevista con la emisora mexicana Radio Formula.

Los hijos de la actriz también confirmaron que en el momento que escucharon la grabación coincidieron en decir que era la voz de su mamá, explicó Ismael Larumbe hijo de Garrido.

Otra persona que desmiente que el audio corresponda a la voz de Frida es Guillermo Monroy Becerril, un artista de 96 años que fue alumno de la pintora.

Monroy dijo que, debido a la cercanía que tenía con la artista, recuerda muy bien la voz y que la del audio es muy distinta.

"Nosotros, Arturo García Bustos, Arturo Estrada, Fanny Rabel y yo (el grupo llamado Los Fridos) casi vivíamos en la Casa Azul, (la casa de Frida en el barrio capitalino de Coyoacán) porque desayunábamos, comíamos y cenábamos con la maestra Frida muy seguido, dos o tres veces por semana, y en ocasiones estaba el maestro Diego Rivera", dijo Monroy en entrevista con la agencia EFE.

Además, dijo que la voz de Frida presentada por la Fonoteca de México no se parece en nada: "Esa es la cosa, que no la reconozco. La primera vez que yo la conocí la registré como una mujer con una voz muy dulce, muy risueña (...) la oímos en la televisión y me parece que no tiene ver nada (con su voz) porque Frida no hablaba así, con esta afectación que yo he escuchado".

Mara Romero Kahlo, sobrina nieta de Frida también expresó sus dudas frente al audio.

Por su parte, la familia de Kahlo que maneja un Twitter en homenaje a la artista (@Fridakahlo) le contestó al periodista Dave Lucas quien se refirió a la revelación de la Fonoteca Nacional: “Hasta dónde llega el conocimiento de la familia Kahlo, no existen registros de la voz de Frida. Arturo Estrada Hernández, uno de los Fridos, comentó ya que no es la voz de Frida. ¡Saludos!”.

Hasta donde llega el conocimiento de la Familia Kahlo, no existen registros de la voz de Frida. Arturo Estrada Hernández, uno de los Fridos, comentó ya que no es la voz de Frida. ¡Saludos! — Frida Kahlo (@FridaKahlo) June 16, 2019

Otra detractora fue la pintora Rina Lazo, que conoció a Frida Kahlo en 1946. Lazo dijo en entrevista que para ella la voz de la grabación en la que supuestamente Kahlo lee un poema escrito homenajeando a Diego Rivera, no corresponde a la voz de la artista.

La pintora Rina Lazo conoció a #FridaKahlo cuando tenía 19 años, en 1946. Para ella la voz de la grabación de la @Fonoteca no es la de Kahlo.



Y el @museofridakahlo considera que es mejor esperar a un estudio para saber si le pertenece. pic.twitter.com/JzkPRcyBd9 — AJ+Español (@ajplusespanol) June 19, 2019

La Fonoteca de México anunció que mantendrá la investigación abierta para conocer la autenticidad del audio debido a los muchos detractores de la polémica grabación. En la investigación se incluirán análisis comparativos con diferentes voces de actrices y locutoras de la época.

#Entérate 📻



En la @Fonoteca, que se localiza en el centro de Coyoacán, damos a conocer noticias que nos emocionan, se trata de hallazgos sonoros de la colección de Álvaro Gálvez y Fuentes "El Bachiller".



Entre los archivos desvelados se encuentra la voz de #FridaKahlo.🎨 pic.twitter.com/trMP6XYFDl — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) June 12, 2019

Entre las actrices y locutoras con las que se hará el análisis están: Evangelina Elizondo, Rita Rey, Carmen Manzano, Aurora Alvarado, Emma Telmo y la de la voz de Blancanieves, Amparo Garrido, entre otras.

