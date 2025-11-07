Aida Merlano rompe silencio sobre la relación amorosa de su hija: "Falta madurez"

El rifirrafe entre Aida Victoria Merlano y el papá de su hijo, Juan David Tejada, le colmó a su mamá, Aida Merlano, la paciencia y a través de redes sociales se pronunció sobre esta ola de odio que han recibido ambos por esta ruptura, además de los comentarios que han recibido de parte y parte.

“He decidido pronunciarme públicamente para proteger la tranquilidad de mi familia y, sobre todo, la dignidad del menor involucrado. Mi prioridad es el bienestar de mi nieto y su derecho a crecer en un entorno sano, lejos del conflicto y del deterioro moral que genera la exposición pública”, dijo.

Aseguró que evitó hablar sobre el tema porque era “un tema privado”, pero al ver que todo escaló y se volvió en un chisme público decidió hacer un llamado al respeto y prudencia, al igual que un llamado tanto a su hija como a su expareja a que “dejen de atacarse el uno al otro”.

Aida también se pronunció al respecto. Foto: Captura de redes sociales

“Tanto Aida Victoria como Juan David son responsable de la situación actual. Son dos adultos que tomaron decisiones y deben asumir las consecuencias de sus actos. Ninguno de los dos tiene derecho a denigrar al otro ni a alimentar conflictos públicos, porque ahora tienen un hijo que mereces crecer con orgullo por sus padres, no con vergüenza. Ese niño no pidió venir al mundo; ellos eligieron tenerlo, y le deben respeto y protección”, puntualizó.



Pidió a influencers y personas en redes sociales que tengan respeto con el niño en esta situación, al igual que detengan los señalamientos y ataques en donde se pone en vilo la reputación de su familia y confesó que llegaron a ser víctimas de presiones y miedos, las cuales serán puestas en las manos de las autoridades.

Por último, detalló que "falta madurez", pues esta se encuentra cuando se hacen acciones que construyan paz, no peleas ni comentarios en redes sociales.

“Por el bien del niño, haré todo lo que esté a mi alcance para garantizarle el derecho de crecer con la presencia de ambos padres, dignos, respetados y conscientes de su responsabilidad. Porque la verdadera madurez no se demuestra con palabras ni en redes sociales, sino con el ejemplo y el silencio que construyan paz”, finalizó.