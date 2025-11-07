En vivo
Aida Merlano rompe silencio sobre la relación amorosa de su hija: "Falta madurez"

Aida Merlano rompe silencio sobre la relación amorosa de su hija: "Falta madurez"

Dijo que lo más importante deber ser el cuidado del niño y evitar que sea motivo de conversación en redes sociales por parte de influencers debido a que "no pidió venir al mundo".

