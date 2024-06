Aida Victoria termina con Wetscol en un video donde lo cuenta todo: "Ya no estamos juntos"

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, Aida Victoria Merlano se pronunció sobre la polémica que se desató en la tarde del miércoles 26 de junio, cuando una joven paisa reveló que Westcol le había sido infiel a la reconocida creadora de contenido con ella.

Según la implicada, todo sucedió cuando Westcol se encontraba en una discoteca con sus amigos en Medellín. Sus declaraciones no tardaron en hacerse virales y llegar a los oídos de Aida Victoria, quien tuvo una confrontación con el joven streamer en plena transmisión en vivo.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano por la supuesta infidelidad de Westcol?

Durante toda la transmisión, Westcol insistió en que nunca sucedió nada y que, por el contrario, él fue muy respetuoso con ella. Sin embargo, Aida Victoria Merlano se pronunció en su cuenta de Instagram y dijo que primero está el amor propio antes que el que siente por Westcol. Cabe recordar que la influencer se encuentra en medio de un postoperatorio por una cirugía estética.

Aída Victoria Merlano contó su versión de la historia y aseguró que no hubo infidelidad. Además, afirmó que terminó la relación porque se rompieron códigos en la relación. “Cometió el error de darle entrada”, aseguró.

Además, reveló que la mujer implicada contactó al manager de Westcol para extorsionarlo y pedir 15 millones de pesos colombianos para salir a decir que todo era mentira. "Hasta se puede ir presa por eso", aseguró la creadora de contenido.

“Lo amo con todo mi corazón, pero encima del amor que siento por él, está el amor que siento por mí, que me costó tener. No estamos más juntos”, aseguró con la voz quebrada.

El hecho generó todo tipo de comentarios por parte de los seguidores de la pareja. "Me dio algo cuando se le quebró la voz al final", "Definitivamente a los hombre no los llena nada", "Carácter tiene de sobra", son algunos de las reacciones que se leen.