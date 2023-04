“No tengo idea de cuánta plata recogimos”: habla Alejandro Estrada, el supuesto falso duque

Alejandro Estrada Cardona se convirtió en una figura pública en Colombia debido a las acusaciones de estafa en su contra. Supuestamente, solicitaba dinero a varias personas para solventar un proceso legal de sucesión de una herencia que, según él, le pertenecía. Sin embargo, la versión que entregó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, es completamente opuesta: asegura que él y su familia fueron las verdaderas víctimas de una estafa.

Este joven colombiano de 29 años, al parecer, se vio envuelto en una trama de engaños y mentiras que lo llevó a creer que era el heredero de un ducado español y a captar, por lo menos, más de 1.300 millones de pesos de al menos 18 personas que creyeron en su historia.

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Alejandro Estrada contó su versión de los hechos y dejó en claro que él fue ingenuo al creer que tenía una herencia por reclamar.

"No tengo idea de cuánta plata recogimos", dijo en un momento de la entrevista, dejando en claro que no tenía control sobre el dinero que había recibido. Según su relato, todo comenzó cuando conoció a una pareja de abogados, Kelly Córdoba y Andrés Vasco, en la Universidad de Medellín, donde él estudiaba Derecho.

Publicidad

Ellos, según su relato, le hablaron de una supuesta herencia que había dejado su abuelo Venancio Cardona, un supuesto duque de Cardona en España, y que él era el único heredero.

"Ellos me dijeron que yo tenía derecho a reclamar esa herencia y que ellos podían ayudarme", contó Estrada.

A partir de ahí, comenzó una serie de viajes y trámites que lo llevaron a creer cada vez más en la historia que le habían contado: "Me llevaron a España, me mostraron documentos, me dijeron que tenía que cumplir con 100 condiciones para reclamar la herencia".

Publicidad

"Yo creí en todo lo que me dijeron, porque ellos eran abogados y yo confiaba en ellos. Ellos se aprovecharon de mi ingenuidad y de mi necesidad de creer en algo", dijo Estrada en Mañanas Blu.

Escuche la entrevista completa: