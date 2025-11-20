Alejandro Riaño confesó que Karol G salvó su show con 'Juanpis González'

Un día apareció como un ‘meme’ en redes sociales y se terminó convirtiendo en todo un fenómeno, así ha sido el camino del comediante Alejandro Riaño con su personaje Juanpis González hasta el punto de crear su propio talk show en donde han tenido artistas de talla internacional como Carin León, Morat, Feid, Arcángel, Feid, Blessd, J Balvin, De La Guetto, entre muchos más.

Pero el propio comediante reconoció que una entrevista en especifico le salvó la vida a su programa, no porque este fuese mal ni mucho menos, sino que le dio una imagen fresca que llamó la atención de aún muchos más personajes que con el paso del tiempo se han ido sumando a la idea.

Alejandro Riaño interpretando a Juanpis // Foto: Instagram @alejandroria

Karol G salvó The Juanpis Live Show, ¿por qué?

En diálogo con Brian Ortiz, el comediante contó detalles que pocos conocen de lo que pasa detrás del show, desde algunos personajes a los cuales no los volvería a tener en cuenta hasta cómo se preparan para darle la bienvenida a uno antes de una entrevista.

Pero confesó que, en 2024, Karol G cambió para siempre la idea del programa y salvó de que se volviera algo monótono y fue la inspiración cuando, por primera vez, decoraron el set y le dieron un sofá decorado, pero al ver que queda muy simple, se motivaron que a partir de ese momento harían algo especial para cada invitado que estuviera.



“Yo dije, ‘Aquí fue’, lo que ella toca es como si nos hubiera sacado de allá de lo más hondo y nos hubiera levantado y decir otra vez. Y ahí se me ocurrió hacerlo del sofá. Hagámosle un sofá rosado. Después el sofá rosado se veía horrible. Entonces dije, “Hay que intervenir el sofá.” Llamamos a Viviana Grondona, que es una persona que hace murales y de todo en nuestro país”, dijo.

Karol G Foto: AFP

La entrevista de Karol G con Juanpis González

En cuatro años, la Bichota solo se ha dejado entrevistas en el país por el comediante Alejandro Riaño, esto fue en el marco de su gira ‘Mañana Será Bonito’ en donde optó por ser parte del show y contarles a sus fans cosas que ha tenido que pasar durante la fama y volver al pasado en sus recuerdos.