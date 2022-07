Alejandro Rubey, el primer hombre en quedar embarazado: espera trillizos

¿Los hombres no pueden tener hijos? Pues Ian Alejandro Ruber de 31 años rompió todos los estereotipos. Él es un hombre trans que publicó en su cuenta de Instagram sobre su embarazo y confirmó que no espera un hijo sino tres, según le dijeron los médicos.

“Emprendo una aventura bien pensada, eso de hacer las cosas "porque sí" nunca fue lo mío. Me embarco en un viaje que hace mucho vengo surcando, La Paternidad. Pude darle sentido a esa palabra cuando la hice mía. Nunca me fue fácil porque no la tuve presente. Antes incluso de empezar este proceso con mis niñes, tuve que hacerme cargo de mi propia paternidad. Ser el padre de la niña que fui en los noventa”, escribió en la publicación.

Ante la lluvia de críticas por su embarazo, decidió limitar los comentarios en sus publicaciones por que aseguró que “Velaré mis niñes para que en este Golfo Nuevo. Emerjan dos soles que corrompan el suelo”.

“Una vida buscando esa aprobación, ese amor, ese interés, esa paternidad biológica que nunca llegó. Por buscarla me jugué más de una vez la vida y la integridad. Hoy entendí que ese padre que necesité, nunca fuiste ni serás (…) Hoy sé que yo no me voy a abandonar y que así seré con mis hijes. Estoy muy feliz por saberme dolido pero entero e integro. Y aunque duele, ya no lo espero ni lo deseo” narró Rubey.

Asimismo, el caso también recibió miles de mensajes de apoyo que esperan que los hijos de Alejandro nazcan sanos y salvos: “Te amo, padrazo vas a ser”; “Sos una luz”; “Te quiero”.

