Alina Lozano y Jim Velásquez anuncian que serán papás: “Se nos hizo el milagrito”

Alina Lozano y Jim Velásquez, una de las parejas en la farándula colombiana que más han dado de qué hablar por su diferencia de edad, de más de 30 años, sorprendieron al anunciar por medio de un video compartido en sus redes sociales que serán papás.

El anuncio llega después de que la pareja diera a conocer que buscaba conformar una familia; sin embargo, lo habrían intentado en varias ocasiones pero no lo habían logrado. Incluso, consideraron la idea de someterse a un tratamiento.

“Se nos hizo el milagrito”, compartió Jim Velásquez en la descripción del video, donde cuenta que Alina Lozano compró una prueba de embarazo y que esa es la última que se realizarán; en caso de ser negativa, se someterían a un tratamiento.

“Hacemos nuestra tercera y última prueba de embarazo (...) Esta vez fue Alina la que trajo la prueba de embarazo, las otras dos veces anteriores yo era el que iba y las compraba, la convencía de hacérsela, pero esta vez ella fue la que la compró y dijo 'me la quiero hacer'”, dijo el joven influencer. Alina Lozano entra al baño con la prueba de embarazo y, minutos después, vuelve a salir emocionada.

“Vamos a ser papás”, gritó la actriz y le mostró los resultados de la prueba de embarazo a su esposo Jim Velásquez, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2023, quien no lo podía creer y abrazó a la actriz.

El hecho provocó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde los usuarios criticaron a la pareja por buscar conformar una familia a la edad de la actriz Alina Lozano. Incluso, muchos afirman que la prueba es falsa. “Esos síntomas no serán de menopausia”, “Sigo creyendo que es puro cuento”, “Qué lindo, quiere un hermanito”, “Hasta no ver ecografía en un video no creo nada”, son algunas de las reacciones por parte de los usuarios.