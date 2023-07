Alina Lozano y Jim Velásquez preocuparon a sus fans con supuesto accidente: “Tengan cuidado”

La popular pareja de artistas Alina Lozano y Jim Velásquez volvió a estar en el centro de la atención mediática después de que compartieran un video en Instagram que dejó a muchos de sus seguidores con el corazón en la mano. En el clip, se puede observar a ambos tirados en el suelo, simulando haber sufrido un grave accidente de tránsito en Bogotá, lo que provocó una gran alarma entre quienes los siguen.

De inmediato, la conmoción en las redes sociales se desató cuando el material fue publicado por Velásquez, mostrando a la pareja aparentemente recibiendo atención médica tras el supuesto siniestro.

En el video, Alina Lozano advierte inicialmente a sus seguidores sobre el peligro en las carreteras: "Queremos contarles que acabamos de tener un accidente, ya nos atendieron. Estamos en el piso, pero estamos atendidos. Queremos hacer un llamado, una advertencia, para que tengan mucha precaución manejando".

Sin embargo, lo que parecía ser una grave situación se tornó en una situación de polémica y críticas cuando al final del video, la pareja reveló que todo era una broma pesada. Los artistas aclararon que en realidad estaban en un parque de diversiones de la ciudad y que la escena de emergencia correspondía a una atracción de carros chocones. La reacción de sus seguidores no fue positiva y muchos expresaron su descontento por haber jugado con un tema tan delicado como los accidentes de tránsito.

Críticas a Alina Lozano y su pareja

En las redes sociales, se generó una oleada de comentarios desaprobatorios hacia la pareja. Muchos seguidores les manifestaron que este tipo de bromas no es adecuado, especialmente cuando se trata de temas tan serios como la salud y la seguridad vial.

"No me pareció gracioso, jugar con eso no me parece"; "No es gracioso jugar con la salud"; "Me parece de muy mal gusto jugar con la salud, solo para llamar la atención", fueron algunos de los mensajes que Alina Lozano y Jim Velásquez recibieron en Instagram.

Asimismo, esta no es la primera vez que la pareja genera controversia con su contenido en redes sociales. Aunque algunos de sus seguidores son tolerantes a su estilo humorístico, otros consideran que ciertos límites no deberían ser cruzados, especialmente cuando se trata de cuestiones que afectan la sensibilidad de las personas.

Al final, el supuesto accidente de Alina Lozano y Jim Velásquez, que resultó ser una broma de mal gusto en un parque de diversiones, generó preocupación y críticas entre sus seguidores.

