Alina Lozano y la odisea que tuvo que vivir para renovar la licencia de conducción: “No sea como yo”

A través de sus redes sociales, la actriz Alina Lozano mostró la odisea que tuvo que vivir para renovar su licencia de conducción, pues tuvo que hacer una larga fila y esperar por varias horas para hacerlo.

“Hoy me vine acá a renovar mi licencia de conducción, pero resulta que esta complicado. Si ustedes tienen esto pendiente no sean como yo, a mí me dijeron que lo hiciera incluso antes de la operación y no lo hice”, explicó.

Asimismo, aprovechando la gran aglomeración de personas que había en el punto dónde fue a renovar su licencia de conducción, la actriz Alina Lozano les recomendó a quienes no han hecho el trámite ir lo antes posible y no dejarse coger la tarde.

“No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ahí están las consecuencias. Hay personas que llevan desde las 4:00 de la mañana acá y no han salido”, expresó.

Vea la odisea que tuvo que vivir Alina Lozano:

Alina Lozano reapareció y mostró el avance de sus cirugías

La reconocida actriz Alina Lozano, recordada por participar en la famosa serie de Caracol Televisón Pedro el Escamoso, mostró a través de sus redes sociales los avances que han tenido sus cirugias. Asimismo, los motivos por los cuáles decidió someterse a las operacines.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, la actriz Alina Lozano, acompañada de su novio el joven influencer Jim Velásquez, mostró por primera vez cómo van sus avances después de someterse a varias cirugías estéticas.

“Estoy muy contenta, ya quería que me quitarán los puntos. La inflamación se demora en bajar bien unos 15 días. En general, en un mes ya estoy desinflamada, pero me siento muy bien”, expresó la actriz Alina Lozano.

Asimismo, Jim Velásquez, pareja de Alina Lozano, aprovechó el momento para elogiar a la actriz por sus cirugías y aseguró que estos cambios la hacen ver joven y rejuvenecida.

“Estoy muy feliz por ti, eres una mujer muy hermosa. Ya quiero que todos nos vean”, expresó Jim Velásquez, novio de Alina Lozano.

Alina Lozano Foto: Facebook Alina Lozano

