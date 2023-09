¿Amparo Grisales prefiere los hombres menores? Esto dijo la jurado de Yo Me Llamo

Amparo Grisales , una de las figuras más destacadas en la farándula del entretenimiento colombiano, ha estado en el centro de la atención mediática en los últimos tiempos debido a sus participaciones como jurado en el popular programa Yo Me Llamo. Sin embargo, más allá de sus opiniones en el programa de imitadores, la atención se ha centrado en sus preferencias sentimentales.

En un reciente video publicado por Caracol Televisión, Grisales compartió detalles sobre sus gustos musicales, revelando que a lo largo de su vida ha experimentado una apreciación por una amplia variedad de géneros musicales. Esta versatilidad en su gusto musical refleja su amor por la música en general.

Cuando se trata de su tiempo libre, Amparo Grisales es una firme defensora de mantener un equilibrio entre el cuerpo y la mente. Sus pasatiempos incluyen la meditación, la actividad física y una dieta saludable. Además, valora pasar tiempo de calidad con sus seres queridos como una forma de recargar energías y mantenerse preparada para enfrentar los desafíos de la vida.

En cuanto a su vida amorosa, Amparo Grisales dio a conocer sus preferencias, despejando las dudas que algunos tenían sobre su elección de pareja. La jurado mencionó que no tiene un prototipo específico, pero tiende a sentirse atraída por hombres maduros.

"Me gusta que sea el corazón el que me lo diga, puede ser muchas cosas, no tengo un prototipo. Me gusta un tipo que se cuide porque yo cuido mucho el templo que es el cuerpo. También me gustan mayorcitos, no me gustan tan jovencitos como la gente supone a veces, pero me gustan maduritos. Me gusta la caballerosidad de mis tiempos, los hombres que saben seducir, que son atentos, que están pendientes de los detalles, que hablan bonito, que son sinceros, que tienen sentido del humor, inteligentes", dijo Amparo Grisales.