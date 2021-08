Andrea Valdiri reveló lo que más le ha afectado públicamente; Lowe León aún no conoce a su hija

La influenciadora y empresaria Andrea Valdiri , durante un en vivo en Instagram, reveló las situaciones que más la han afectado públicamente.

Valdiri no dudó en citar el momento en el que publicaron una foto de ella desnuda mientras se encontraba en un momento de intimidad con quien era su pareja en ese momento. En ese caso se trató del futbolista Michael Ortega.

"Públicamente me afectó la publicación de una foto desnuda en mi intimidad. Eso me afectó en mi carrera y bueno. También me afectó, familiarmente, unos temas con mi papá cuando estaba más pequeña, me marcó mucho mi vida. Parte de las cosas que no se me han dado en las relaciones es porque yo he tomado el papel de hombre", indicó Valdiri.

Sobre el papá de su hija

Valdiri reveló si Lowe León, padre de su hija Adhara, ya la había conocido personalmente.

Publicidad

"La respuesta es no, pero eso si, Adhara es hermosísima, yo le digo a Dios, no me importa lo que pasó en esa relación, lo que me importa es el resultado de la relación con una salud divina", enfatizó.